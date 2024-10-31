Arılı Kovan Destek Başvuruları Uzatıldı

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Arılı kovan destekleme müracaatları uzatıldı. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan duyuruda, başvuruların 8 Kasım Cuma gününe kadar alınacağı belirtildi. Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticilere hatırlatmalarda bulunan Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Arılı kovan destekleme müracaatları uzatılarak, son tarih 08.11.2024 olarak belirlenmiştir. Birlik üyeleri ve arı Yetiştiricileri Birliğine üye olmayanlar il-ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapabilirler" ifadeleri yer aldı. - BAYBURT