ARLEM'de Türkiye'yi Selçuk temsil edecek

Selçuk Belediyesi, Türkiye'yi temsil etmek üzere Avrupa Birliği ve Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin yerel ve bölgesel temsilcilerinin yer aldığı bir oluşum olan Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi'ne (ARLEM) seçildi.

Selçuk Belediyesi, Avrupa Bölgeler Komitesi (CoR) çatısı altında 2010 yılında kurulan ve Türkiye heyeti sekretarya görevi Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütülen Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi'ne (ARLEM) seçilen 5 belediyenin arasında yer aldı.

Yerinden yönetim, kentsel ve bölgesel kalkınma, kültürel iş birliği, bilgi toplumu, göç ve entegrasyon gibi konuları gündemine alan ve politik diyaloğu devam ettirerek bölgeler arası iş birliğini teşvik eden böylesine bir platformda Türkiye'yi temsil edecek olmanın gurur verici olduğunu belirten Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Küresel ölçekte pek çok sorunun derinleşerek krize dönüştüğü böylesine zor dönemlerde, yerelde hissedilen sorunların ulusal sınırları aşan bölgesel bir perspektifle ele alınabilmesi ve çözüm üretebilecek platformların güçlendirilmesi çok umut verici. Diyalog içerisinde ortak geleceğimizin korunması için katkı sunma olanağı bulduğumuz için Efes Selçuk oldukça heyecanlı ve mutluyuz" ifadelerini kullandı. - İZMİR