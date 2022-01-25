Arpaçay'da Veteriner Hekim Muayenehanesinin açılışı yapıldı - Son Dakika

Arpaçay'da Baran Veteriner Hekim Muayenehanesi'nin açılışını Altay ve Ödül yaptı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde Veteriner Hekim Celallettin Baran Kulalı'ya ait "Baran Veteriner Hekim Muayenehanesi'nin" açılışını Belediye Başkanı Erçetin Altay ile Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül yaparak hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Açılışta konuşan Bölge Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, "Bölge ekonomimizin temel dayanağı bilindiği üzere büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğidir. Üreticilerimize yetiştiricilik faaliyetlerinde en büyük desteği mesai mevhumu gözetmeden çalışan veteriner hekimlerimizin verdiği kamuoyunun takdirindedir" dedi.

Ödül, "Bugün meslektaşımız Veteriner Hekim Celallettin Baran Kulalı'nın Arpaçay ilçemiz ve bölge hayvancılığımıza hizmet etmek amacıyla açtığı veteriner hekim muayenehanesi öncelikle bölge yetiştiricilerimiz sonra da ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Erçetin Altay da muayenenin Arpaçay'a hayırlı olması dileklerinde bulundu. - KARS