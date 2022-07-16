Artvin'in Borçka ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü farklı etkinliklere sahne oldu. İlçe meydanında toplanan vatandaşlar, FETÖ'nün darbe girişimini bir kez daha kin kustu.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Borçka, Artvin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Artvin'de 15 Temmuz programında kardan doğal tatlı ikram edildi - Son Dakika

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