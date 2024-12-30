Artvin'de Halk Pazarında Zam İsyanı

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Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvin'in Kemalpaşa halk pazarında vatandaşlar, artan fiyatlara ve zamlara isyan etti. Kemalpaşalı bir vatandaş, "8 bin günle emekli oldum, 14 bin lira maaş alıyorum, yeter ya yeter. Açız, bize verdikleri on dört bin lira para bir hafta yetmiyor" dedi. Meryem Kabaasmanoğlu da, "Biz kendi memleketimizde, kendimiz utanıyoruz yaşamamızdan. Çoluk çocuk sabah yatağından kalkınca, onlara ne yemek yapacağımı düşünüyorum" diye konuştu.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesi halk pazarında, pazarda satış yapan pazarcılar ve alışverişe gelen vatandaşlar, artan fiyatlara tepki gösterdi.

Kemalpaşalı bir vatandaş, "Sigara da rakı da içmiyorum, yetmiyor, yetmiyor. Kim yetiyor diyor? 8 bin günle emekli oldum, 14 bin lira maaş alıyorum, yeter ya yeter. 25 lira yapın, yeter artık. Emekliler ne verecek? Yüzde 15 zam verecekler, başka bir zam mı verecekler? Verdi mi? Açız hemşehrim, açız, bize verdikleri 14 bin lira para bir hafta yetmiyor" diye konuştu.

"Aç kaldık bir şey alamıyoruz"

Kemalpaşalı Güler Emiralioğlu, "Bize kulaklarını kapatıyor sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz bizi mahvetti, kendileri güzel yaşıyorlar, biz de böyle işte. Hiçbir şey almadım, bakıyorum ne alabileceğim diye. Alışveriş yapamıyoruz, aç kaldık, bir şey alamıyoruz. Biberin kilosu 70 lira olur mu? Cevizin kilosu 150 lira olur mu? Geçim yapamıyoruz. Şimdi 500 lirayla geldim, para yetmedi ve istediğimi de alamadım eve gidiyorum. Yılbaşı da var, yılbaşında da ne olacak Allah bilir. Daha ne diyeyim ben sana, sen de biliyorsun pazarın halini" şeklinde konuştu.

"İnek sütü bulabilsek bize yeter, mandadan vazgeçtik"

Kemalpaşalı Meryem Kabaasmanoğlu da, tepkisini şöyle şekilde dile getirdi:

"Evet, her şey ucuz, bakın hamsiye gittim kilosu 200 lira. Kara lahana alacağım 50 lira kilosu, al da ye. Neyle alışveriş yapacağım, param mı var? Devlet paramı verdi? Neyle alınacak, bakın cepler bomboş, hastaneden geldim, elimde boş poşet. Hiçbir şey alamadım, gelsinler, piyasayı, pazarı gezsinler. Ev kirası 20 bin lira olmuş, 20 bin lira kira olunca bu millet ne yesin, ne içsin? Faturalar, yol parası, gidip gelemiyoruz, mazot aldı başını gitti. Biz kendi memleketimizde, kendimiz utanıyoruz yaşamamızdan. Biz gerçekten utanıyoruz. Çoluk çocuk sabah yatağından kalkınca, ben onlara ne yemek yapacağımı düşünüyorum. Kara lahana, kara lahana, makarna, kara lahana. Başka bir şey yok, çocuklara da ne yedirebilirim ki? Hayvan yok, ekmek yok, unun çuvalı olmuş bir buçuk milyar (bin 500 TL). Gelsinler, baksınlar. Peynirin kilosu olmuş 450 lira. Biz inek yoğurdu bulabilsek yeter, mandadan vazgeçtik. İnek sütü bulabilsek, bize yeter. Manda yoğurdu onların olsun, bizim paralarımızla onlar yiyorlar ve faturalarını biz ödüyoruz. Çayla ekmeği yiyecekler, başka bir şey yok. Bakıyoruz, bakıyoruz, gözümüz kalıyor, çekip gidiyoruz."

"Pazar pahalı, milletin alım gücü yok"

Kemalpaşalı pazarcı, "Pazar pahalı, milletin alım gücü yok, bizim de satacak gücümüz yok. Onlar alamayınca, biz de satamıyoruz. Böyle olunca biz de haybeye çalışıyoruz" dedi.

Kemalpaşalı başka bir pazarcı ise "Elmaya 30 lira diyoruz 'pahalı' diyorlar, domatese 'pahalı' diyorlar. Yok, millette para yok ve yarın ne olacağını bilmiyorlar o yüzden almıyorlar" diye konuştu.