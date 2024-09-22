Artvin Esnafı Ekonomik Krizde

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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde esnaf Yaşar Altunkaya, "Son zamanlarda ekonomik kriz nedeniyle insanlar çocuğunu, ailesini gönderiyor veresiye alıyor. Burada herkes birbirini tanıyor vermesem olmaz veriyoruz işte. Peşin alıyoruz, veresiye veriyoruz" dedi. Esnaf Mecit Yılmaz, "Yıllardır esnafım ve sokaklar bomboş. Türk parası çok değer kaybetti ve Gürcüler artık eskisi kadar gelmiyorlar" diye konuştu.

Gürcistan sınır kapısında bulunan Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde esnaf işlerinin eskisi kadar iyi olmadığını ve birçok esnafın kepenk kapattığını belirtti.

"Peşin alıyoruz ama veresiye veriyoruz"

40 yıldır veresiye satış yaptığını dükkanın önüne yazan Yaşar Altunkaya şunları söyledi:

"Kırk senedir veresiye satışlarımız devam etmektedir. Dükkanın kapısına yazısını yazdım ve yazdığım gibi de kırk yıldır veresiye satışlarımız devam etmektedir. Parası varsa da alışmış veresiyeye, olan da veriyor olmayan da veriyor. Bazen adamın parası cebindedir vermek istemiyor ama parası olmayan da vardır. Son zamanlarda ekonomik kriz nedeniyle insanlar çocuğunu, ailesini gönderiyor veresiye alıyor. Burada herkes birbirini tanıyor vermesem olmaz veriyoruz işte. Bakın bu sayfa bir köye ait ve bunun gibi 17 yedi köy var. Bu sayfalarda ise Gürcülere verdiklerim var. Gelene de gidene de veriyoruz işin kısacası kırk yıldır aynı gidiyor. Peşin alıyoruz, nakit ödüyoruz geliyoruz buraya adam istiyor ve ben de yok diyemiyorum, elimde değil. Vermediğim gecede rahatsız oluyorum yatamıyorum.

"Büyük mağazalar yüzünden kiralar arttı"

Bu pandemiden önce burada kiralar bin ile bin 500 lira idi aylık. Şimdi aylık 30 bin lira ve bazıları bin dolar istiyor. Pandemi sonrası güzel bir ticaret oldu o zaman büyük mağazalar bu caddede kiralara 40 bin lira para verdi. Onlar verince yanlarındaki dükkan sahipleri o 40 bin liraya verirse ben de 40 bin lira kira isterim dedi. Bu durum da buradaki esnafı bitirdi. Şimdi de iş yok. Artık Çin girdi Gürcistan'a ve orada da bir sürü mağazalar açıldı, iş merkezleri açıldı. Dolayısıyla Gürcü buraya gelmek için kuyruğa niye takılayım diyor. Gürcistan'dan alışveriş yapıyor. Buradaki insanlarda 30- 40 bin lira kira veriyor, burada ev tutmuş 15 bin lira, eleman parası var nasıl altından çıkacak? Mal fiyatları uçtu bakın 300 liraya aldığımız ayakkabılar şimdi 800 lira olmuş diyorlar fabrikada. Buranın esnafını bitiren internet oldu özellikle internet satışı var ya esnafı bitirdi. Hatalı mal gönderimine rağmen yine de millet alıyor. Artık moda gibi bir şey oldu evet bunun sonu gelir ama biz bittikten sonra bir anlamı olmaz. Şu anda bizim işlerimiz geçen sene yaptığımızın 4'te 1'ini yapamıyoruz."

"Biz birkaç şirket değiştirdik battık ama yine ayakta durmaya çalışıyoruz"

Esnaf Ömer Kazanç da, "Kemalpaşa'da esnafım ve burası sınır bölgesi olduğu için Gürcü turistler geliyor ama eskisi kadar gelmiyor. Geçiş ücretleri arttı ve Gürcülere taşıma kapasitesi koydular buradan yaptığı alışverişlere doğal olarak bu durum bizim esnafımızı etkiledi. Doğal olarak Gürcistan'dan gelenlerin sayısı da düştü, önceleri binlerce insan gezerdi bu sokakta alışverişler çok yüklüydü. Şimdi insanlarımız zor durumda ve ne yapacağımızı şaşırdık kredi kartları patladı ve biz birkaç şirket değiştirdik battık ama yine ayakta durmaya çalışıyoruz yine de sonu batış" dedi.

Bir vatandaş ise, "İşler bazen çok iyi bazen tersine gidiyor yine de sonumuz hayırlı olsun Allah bizi kurtarsın" diye konuştu.

Esnaf Mecit Yılmaz, "Yıllardır esnafım ve sokaklar bomboş. Türk parası çok değer kaybetti ve Gürcüler artık eskisi kadar gelmiyorlar. 2 yıl önce çok kalabalıktı şimdi ise sokaklar bomboş ve bu kışı atlatmak çok zor. İleriye doğru giderseniz arkadaşlar sizlere ayrıntılı anlatacaklar çünkü kepenk kapatacaklar onuncu ve on birinci aylarda, artık Gürcü işi bitti" diye belirtti.