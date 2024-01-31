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Erzurum'un Aşkale ilçesinde kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oldu - Son Dakika
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Erzurum'un Aşkale ilçesinde kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oldu

Erzurum\'un Aşkale ilçesinde kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oldu

Erzurum'un Aşkale ilçesinde hafta sonu yağan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Gece hava sıcaklığı eksi 27 dereceye düştü ve kaldırımlar ile yollar buzlandı. Bina çatılarında buz sarkıtları oluştu ve birçok araç dondu. Günün ilk ışıklarıyla birlikte hava güneşli olsa da termometreler hala -27 dereceyi gösteriyor.

31.01.2024 09:18
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Erzurum'un Aşkale ilçesinde hafta sonu yağan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 27 dereceye düştüğü ilçede, kaldırımlar ve yollarda buzlanma meydana geldi. Bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştu. İlçede çok sayıda aracın donduğu, camları buzla kaplandığı görüldü.

Günün ilk ışıklarıyla hava güneşli olsa da otomobillerdeki termometreler yine -27 dereceyi gösterdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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