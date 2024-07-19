Aşkale\'de Aşure Günü Etkinliği Coşkuyla Gerçekleştirildi

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Aşkale'de düzenlenen Aşure Günü etkinliği büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Gümüşseren köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Metin Uslu, Köy Muhtarı Muharrem Uslu tarafından organize edildi.

Etkinliğe Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aşure dağıtımı öncesinde yapılan duanın ardından konuşma yapan CHP ilçe başkanı Celal Top, bu tür etkinliklerin toplumun birlik ve beraberliğine katkı sağladığını vurguladılar katılımcılara teşekkür ederek, aşure gününün anlam ve önemine dikkat çekti.

Belediye Başkanı Şenol Polat da konuşmasında, aşurenin birliğin ve dayanışmanın simgesi olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin Aşkale'de düzenlenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Aşure dağıtımı sırasında, etkinliğe katılan vatandaşlar sıcak ve samimi bir ortamda bir araya gelerek, hem aşurelerini aldı hem de sohbet etme imkanı buldu. Etkinlik, birlik ve beraberlik mesajlarıyla son buldu. - ERZURUM