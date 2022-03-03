Aşkale'de kurtuluş coşkusu - Son Dakika
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Aşkale'de kurtuluş coşkusu

03.03.2022 14:16
Aşkale'de kurtuluş coşkusu

Erzurum'un Aşkale İlçesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Erzurum'un Aşkale İlçesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı düzenlenen törenlerle kutlandı. Yoğun katılımın yaşandığı törende renkli görüntüler yaşandı.

Hükümet Konağı önündeki etkinlikler, Atatürk anıtına çelenklerin sunumu ile başladı, akabinde tören alanına geçildi.

104. kurtuluş törenlerine, İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Turan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, CHP Milletvekilleri Mürsel Alban ve Abdurrahman Tutdere, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Bülent Çakmak, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Çamaşır, Aşkale MYO Müdürü Prof Dr. Mutlu Kundakçı, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin, siyasi parti temsilcileri ve ilçe protokolü katıldı.

Program da Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ve İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu günün anlamını belirten konuşmalar yaptı.

Etkinlikte Aşkale'nin Kurtuluşu temsili olarak canlandırıldı. Davetliler bu esnada duygu dolu anlar yaşadı.

Törende Mehter takımı da mini bir konser verirken yine Büyükşehir folklor ekipleri gösteriler yaptıktan sonra Aşkale Halk Eğitim Merkezi bar ekibi gösterilerini sergiledi.

Kurtuluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler ve ödül takdimi yapıldı.

Coşkuyla kutlanan Kurtuluş Törenleri sonrası ilçe protokolü Ortabahçe (Cinis) köyündeki şehitlik anıtına ziyarette bulundu. - ERZURUM

Aşkale'de kurtuluş coşkusu
Aşkale'de kurtuluş coşkusu
Aşkale'de kurtuluş coşkusu
Aşkale'de kurtuluş coşkusu
Aşkale'de kurtuluş coşkusu
Aşkale'de kurtuluş coşkusu
Aşkale'de kurtuluş coşkusu
Aşkale'de kurtuluş coşkusu
Aşkale'de kurtuluş coşkusu
Aşkale'de kurtuluş coşkusu
Aşkale'de kurtuluş coşkusu

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Ahmet Yaptırmış, Hisarcık, Hükümet, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aşkale'de kurtuluş coşkusu - Son Dakika


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