ASKON Başkanı Turan, "12 Mart dadaşların diriliş mücadelesidir" - Son Dakika
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ASKON Başkanı Turan, "12 Mart dadaşların diriliş mücadelesidir"

ASKON Başkanı Turan, "12 Mart dadaşların diriliş mücadelesidir"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, 12 Mart 1918'in tarihin en karanlık dönemlerinden birine işaret ettiğini söyledi.

11.03.2025 12:12
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Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, 12 Mart 1918'in tarihin en karanlık dönemlerinden birine işaret ettiğini söyledi.

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'ncı yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Turan, dadaşların milli azim ve cesaretlerine dikkat çekti.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Başkanı Turan, 107'nci yıl dönümünün büyük onur ve gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Anadolu'nun kadim şehri Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci Yıl dönümünü idrak etmenin onur ve mutluluğunu yaşıyor, asil, şerefli ve bir o kadar da acılarla dolu olan kurtuluş anılarını yürekten yadediyorum.

Kuşkusuz tarihin en karanlık dönemlerinden birine işaret etmektedir 12 Mart 1918 Kazım Karabekir Paşa'nın ifadesiyle, "yakılan ve katledilen Erzurumlular karşısında insanın titrediği" bir gün, ama aynı zamanda zulmün, ihanetin ve kitlesel cinayetlerin dirilmemecesine Aziziye Tabyaları'na gömüldüğü, aydınlık yarınların habercisi olan bir günün adıdır. Yine her türlü caniliğin ve vahşetin karşısında bile vakarından ve asaletinden bir şey kaybetmeyen Erzurumlu'nun diriliş mücadelesini gerçekleştirdiği; vatan ve namus uğruna canlarını seve seve veren şehitlerimizin ise toprakla kucaklaştığı bir günün adıdır. Doğu'nun muzaffer kumandanı Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Birinci Kafkas Kolordusu geceli gündüzlü savaşarak, 12 Mart 1918 sabahı Erzurum'u düşman işgalinden kurtarmıştır.

Bizim tarihimize karşı sorumluluklarımız var. 1071'den 1918'e, 1918'den 2025'e kadar bu topraklar için can veren bedel ödeyen ecdadımıza borcumuz çok. Bize düşen vatan uğruna can vermiş, bedel ödemiş şanlı ecdadımızın emanetine sahip çıkmak. 12 Mart 1918, acının, kederin ve gözyaşının şanlı ve kutlu bir zaferle taçlandığı tarihsel bir dönüm noktası, ülkemizin ve milletimizin de kurtuluşuna vesile olan tarihi bir diriliş günüdür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'mızda şehit düşen tüm kahraman askerlerimizi, İstiklal Marşı'mızın kabul edilmesinin 104'ncü yıldönümü en kalbi duygularımla kutluyor, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.

Şehitlerimizin ruhları şad, gazilerimizin mekanları cennet olsun. İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kabul edilmesinin 104'ncü Yılında Mehmet Akif'in o meşhur niyazından esinlenerek, Yüce Mevla'nın bu millete bir daha kurtuluş günü yaşatmaması temennisi ile kıymetli Erzurumlu hemşehrilerimizin 107'nci Kurtuluş Yıldönümünü en içten duygularımızla kutluyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Selim Turan, erzurum, Son Dakika

Son Dakika Yerel ASKON Başkanı Turan, '12 Mart dadaşların diriliş mücadelesidir' - Son Dakika

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