ASKON\'da üye tanıtım toplantısı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan Başkanlığı'nda ASKON Yönetimi Kurulu ve ASKON üyeleri ile tanışma toplantısında bir araya geldi.

Tanışma Toplantısında Anadolu Aslanları İş Adamları ASKON'nun kuruluş tanıtımı slayt gösteriminin ardından birlik ve beraberlik mesajı veren ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, öncelikle hedeflerinin Erzurum'un ticari ekonomisine katma değeri nasıl kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Kadim şehrimiz Erzurum'a katma değer katmaya devam edeceğiz"

Erzurum'un kış ve yayla turizm potansiyeli açısından önemli bir konuma sahip olduğunu belirten ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz, "ASKON, ülkemizin ve dünyamızın adalet temelinde yeniden şekillendirilmesi için haklı zenginlikler üreten bir kuruluştur. Ülke demokrasi tarihimizin sekteye uğratıldığı zorlu bir dönemde vatan ve millet sevdalısı iş adamlarının bir araya gelerek asil bir duruşla kurmuş olduğu ASKON, bugün kuruluş ilkelerinden hareketle tüm Türkiye'yi kapsayan bir yapıya ulaşmış, Dünya'nın çeşitli noktalarında ülkemizi temsil edebilen devasa bir Sivil Toplum Örgütü durumuna gelmiştir. Derneğimiz bu yolda, tüccar sanayici ve işadamlarının toplumumuzun ekonomik ve sosyal gelişmesinde öncü ve sürükleyici bir kesim olduğu inancı ile hareket etmiş, demokrasi ve evrensel insan hakları ilkelerinin, düşünce, inanç ve teşebbüs hürriyetlerinin tam olarak ortaya çıktığı bir toplumsal yapının gelişmesine ve toplumsal yapının güçlendirilmesine katkıda bulunarak gelişimine devam etmiştir. Türkiye Yüzyılının mimarı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde başlatılan üstün teknolojili savunma sanayi faaliyetleri, hem ülkemiz açısından hem de dost, müttefik ve kardeş ülkelere güven vermekte, düşmanlarımıza ise korku salmaktadır.

'Erzurum için, birlikteliğimizi güçlendirelim'

Bu bağlamda biz iş insanlarına da yarınların güçlü ve müreffeh Türkiye'sini inşa edecek Erzurum'a katma değerli ekonomik hamlelerde bulunmak düşüyor. Kıymetli ASKON Üyelerimiz, öncelikli olarak Kadim Şehrimiz Erzurum'a katma değer katmaya devam edeceğiz. Palandöken Ekonomi Forumu'nun başta Filistin halkı olmak üzere dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların sesi oldu. Erzurum, yüksek rakımı, elverişli iklimi, uluslararası standartlardaki tesisleri ve ev sahipliği yaptığı prestijli organizasyonlarla kış turizmi ve kış sporlarında Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri oldu. Erzurum'un sadece Türkiye için değil, Avrasya coğrafyası, Kafkaslar, Orta Asya, Uzak Doğu ve Orta Doğu için taşıdığı önemi vurgulamak ve anlatmaktır. Kış oyunlarından sonra düzenlenen bu etkinlik, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesi kapsamında Erzurum'un da katkılarıyla gerçekleştirildi. Yani bölgesel ticareti geliştirmek üye ülkeler arasındaki ticareti geliştirmek, turizmi geliştirmek. Erzurum için, Erzurum'a katma değer için birlikteliğimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında istiklal mücadelesinin esaslarının belirlendiği Erzurum Kongresi'nin 1919 yılında yapıldığı bu kadim şehir bunların hepsini fazlasıyla hakkediyor.

Demokrasilerin işleyişi için kuvvetler ayrılığı ne kadar önemli ise adil ve zulümden uzak bir dünya için de aynı şekilde caydırıcı güç unsuru olmak da o derece önem taşımaktadır. Allah'ın izni ile bu keşif yeni keşiflerin öncüsü. Yerli enerjimizi kullanmaya başladıkça paramız cebimizde kalacak, milletimiz daha müreffeh olacaktır. Ülkemize hayırlı ve bereketli olsun.

Bu koşulda her daim sizleri yanımızda görmek bizlere güç ve kuvvet verecektir. Bu vesile ile Anadolu topraklarının birikiminden aldığı güç medeniyetimizin temsil ettiği, adalet ilkesiyle 'haklı zenginlikler' üretmek için kurulan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'ni bugünlere gelmesinde emeği geçen kıymetli Genel Başkanımız Orhan Aydın'a emeği geçen değerli yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyor, dinamizmimizi arttırarak gücümüze güç katan siz kıymetli dostlarımıza sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Toplantıda daha sonra üyelerin görüşlerinin ardından, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ERZURUM