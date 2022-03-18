Aslanapa'da şehidin adı okul kütüphanesinde yaşayacak - Son Dakika
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Aslanapa'da şehidin adı okul kütüphanesinde yaşayacak

18.03.2022 09:26
Aslanapa'da şehidin adı okul kütüphanesinde yaşayacak

Çatak-Bahçesaray Karayolu üzerinde arama faaliyeti sırasında çığ düşmesi sonucu 5 Şubat 2020 tarihinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın adı, Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Aslıhanlar İlkokulu kütüphanesinde yaşatılacak.

Çatak- Bahçesaray Karayolu üzerinde arama faaliyeti sırasında çığ düşmesi sonucu 5 Şubat 2020 tarihinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın adı, Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Aslıhanlar İlkokulu kütüphanesinde yaşatılacak.

Şehit ailesi, üniversite öğrencileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla Aslanapa Aslıhanlar İlkokuluna kazandırılan ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'ın adı verilen kütüphanenin açılışı Aslanapa Kaymakamı Mehmet Sevban Gökbunar, şehidin ailesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Aslanapa'da şehidin adı okul kütüphanesinde yaşayacak
Aslanapa'da şehidin adı okul kütüphanesinde yaşayacak

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Uzman Çavuş, Aslanapa, Jandarma, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aslanapa'da şehidin adı okul kütüphanesinde yaşayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aslanapa'da şehidin adı okul kütüphanesinde yaşayacak - Son Dakika
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