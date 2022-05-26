Atakum'a itfaiye istasyonu

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum ilçesi Yeni Mahalle'ye itfaiye istasyonu inşa ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ilçelerde istasyon yapılanmasını güçlendiriyor. Teşkilatın hareket kabiliyetini ve müdahalelerini daha hızlı hale getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan bölgelere yeni istasyonlar kazandırmaya devam ediyor. Daha önce Vezirköprü istasyonlarını hizmete açan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ve Terme'deki istasyonlarını da yeniliyor.

14 Mart tarihinde inşaatı başlayan Atakum İtfaiye Binası'nın önümüzdeki yıl ocak ayında hizmete girmesi planlanıyor. İnşaat çalışmaları kapsamında temel demir ve subasman perdelerinin demir kalıp çalışmaları tamamlanarak betonları döküldü. Zemin kat kolon ve perdelerin demir, kalıp işleri ise sürüyor. 21 Şubat'ta inşaatına başlanan Terme İtfaiye Binası'nın da 210 günde bitirilerek yıl sonunda hizmete açılması planlanıyor. İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi ile Yakakent ilçesine yapılacak yeni itfaiye istasyonları içinde ihale süreçlerinin devam ettiği bildirildi.

"Bizim için öncelik daima halkımızın canı ve sağlığı"

Afetlere müdahalede dünya kriterini yakalamak için itfaiye istasyonu sayısını artırdıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şehrimizin kırsal alanı oldukça fazla ve mesafe ise uzun. Biz de mümkün olduğunca süreyi aşağıya çekmek istiyoruz. Bu amaçla istasyon sayımızı 19'a çıkarıyoruz. İnşallah bu sene 2'si yenilemeyle birlikte 4 istasyonumuzu şehrimize kazandıracağız. İstasyonların yapımını tamamlayarak en kısa sürede hizmete açacağız. Çünkü bizim için öncelik daima halkımızın canı ve sağlığı. Hedefimiz ise 25 istasyona ulaşmaktır" dedi.

Başkan Demir, kurulacakları yer itibariyle stratejik öneme sahip Kıran ve Yakakent istasyonlarının da ihale süreçlerinin devam ettiğini ve kısa sürede tamamlanarak çalışmaların başlayacağını sözlerine ekledi. - SAMSUN