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Ataşehir Belediyesi'nden 'Sporda Şiddetin Önlenmesi ve Spor Kültürünün Geliştirilmesi' Paneli - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi'nden 'Sporda Şiddetin Önlenmesi ve Spor Kültürünün Geliştirilmesi' Paneli

Ataşehir Belediyesi, 20 Ocak Cumartesi günü 'Sporda Şiddetin Önlenmesi ve Spor Kültürünün Geliştirilmesi' konulu bir panel düzenleyecek. Panelde, Türk sporuna genel bakış, sporda yaşanan önemli olaylar ve şiddet vakaları ile şiddetin önlenmesi konuları ele alınacak. Moderatörlüğünü Arif Kızılyalın'ın yapacağı panelde Prof. Turgay Biçer ve Serkan Çınar da konuşmacı olarak yer alacaklar.

Ataşehir Belediyesi\'nden \'Sporda Şiddetin Önlenmesi ve Spor Kültürünün Geliştirilmesi\' Paneli
16.01.2024 - 15:30,
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Ataşehir Belediyesi tarafından 20 Ocak Cumartesi günü "Sporda Şiddetin Önlenmesi ve Spor Kültürünün Geliştirilmesi" konulu bir panel düzenlenecek.

Türk sporuna genel bakış, sporda yaşanan önemli olaylar ve şiddet vakaları ile şiddettin önlenmesi konuları hakkında önemli bilgilerin paylaşılacağı panel, Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde, 18.00 – 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Son dönemlerde yoğun tartışmalara neden olan "sporda şiddet" konusu ve alınabilecek tedbirler üzerine detaylı görüşlerin aktarılacağı panelin moderatörlüğünü, deneyimli gazeteci - yazar Arif Kızılyalın yapacak. Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Turgay Biçer ve Eski Süper Lig Hakemi Spor Bilim Uzmanı Serkan Çınar da konuşmacı olarak katılacaklar.

Kaynak: ANKA
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