Türkiye'de şaşkına çeviren evlilik teklifi! Gelin ve damat ezberleri bozup rolleri tamamen değişti

Genellikle erkekler tarafından yapılan evlenme tekliflinde bu kez roller değişti. Ataşehir'de yaşanan sürpriz evlenme teklifinde, nikahı kıyılan bir gelin, çiçeğini arkasındaki arkadaşlarına atmak yerine grupta bulunan bir erkek arkadaşına verdi.

ÇİÇEĞİ ALINCA ŞAŞKINLIK YAŞADI

Çiçeği alınca şaşkınlık yaşayan erkeğin yanında bulunan kadın da o anda yüzüğü çıkararak erkeğe evlilik teklif etti. Kadının sürprizi karşısında şaşkınlık yaşayan erkek 'Evet' diye yanıt verince çiftin arkadaşları alkışlarla kutladı.

RENKLİ ANLARI ARKADAŞLARI KAYDETTİ

Kadın, evlilik teklifi yaptığı erkek arkadaşının parmağına yüzüğü taktıktan sonra erkek de kadının parmağına yüzüğü taktı. Kadının erkek arkadaşına yaptığı organize sürpriz evlilik teklifi çiftin arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.