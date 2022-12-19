Türkiye'de şaşkına çeviren evlilik teklifi! Gelin ve damat ezberleri bozup rolleri tamamen değişti - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'de şaşkına çeviren evlilik teklifi! Gelin ve damat ezberleri bozup rolleri tamamen değişti

19.12.2022 10:39

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Ülkemizde genellikle erkeklerin evlilik teklif ettiği kanısı yaygınken, bu kez evlilik teklifi gelin tarafından geldi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler çok sayıda beğeni aldı.

Genellikle erkekler tarafından yapılan evlenme tekliflinde bu kez roller değişti. Ataşehir'de yaşanan sürpriz evlenme teklifinde, nikahı kıyılan bir gelin, çiçeğini arkasındaki arkadaşlarına atmak yerine grupta bulunan bir erkek arkadaşına verdi.

ÇİÇEĞİ ALINCA ŞAŞKINLIK YAŞADI

Çiçeği alınca şaşkınlık yaşayan erkeğin yanında bulunan kadın da o anda yüzüğü çıkararak erkeğe evlilik teklif etti. Kadının sürprizi karşısında şaşkınlık yaşayan erkek 'Evet' diye yanıt verince çiftin arkadaşları alkışlarla kutladı.

RENKLİ ANLARI ARKADAŞLARI KAYDETTİ

Kadın, evlilik teklifi yaptığı erkek arkadaşının parmağına yüzüğü taktıktan sonra erkek de kadının parmağına yüzüğü taktı. Kadının erkek arkadaşına yaptığı organize sürpriz evlilik teklifi çiftin arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Türkiye'de herkesi hayrete düşüren evlilik teklifi! Gelin ve damat rolleri değişti
Türkiye'de herkesi hayrete düşüren evlilik teklifi! Gelin ve damat rolleri değişti
Türkiye'de herkesi hayrete düşüren evlilik teklifi! Gelin ve damat rolleri değişti
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Tem'de kontrolden çıkan araç orta refüje çarptı: 1 yaralı Tem'de kontrolden çıkan araç orta refüje çarptı: 1 yaralı İSTANBUL-ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI: 1 YARALI İSTANBUL-ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI: 1 YARALI

Ataşehir, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'de şaşkına çeviren evlilik teklifi! Gelin ve damat ezberleri bozup rolleri tamamen değişti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:28 Dünya Kupası'nı kazanamayan Fransa'da Mbappe'nin Cumhurbaşkanı Macron'a hareketi gündem oldu
10:24 Tekel bayisine girip "Müslümanım diyorsunuz ama alkol satıyorsunuz" diyen adam yaka paça dışarı atıldı! O anlar kamerada
10:16 Şarkıcı Züleyha Ortak, Kanal D ekranlarında Kürtçe şarkılarla izleyicileri coşturdu
10:15 Son seçim sonuçlarını doğru bilen şirket, partilerin 1 yıldaki oy değişimleri hesaplandı! İki parti resmen ortadan kayboldu
09:47 Türkiye'de şaşkına çeviren evlilik teklifi! Gelin ve damat ezberleri bozup rolleri tamamen değişti
09:44 Times'tan Ekrem İmamoğlu analizi: Aldığı cezayla küresel tanınırlığı tavan yaptı, aday olacağına şüphe yok
09:43 Pakistan ve Hindistan arasında nükleer restleşme: Gerekirse kullanmaktan çekinmeyiz
09:28 Bursa'da bir caminin deposunu mağazaya çeviren hayırsever, tüm ürünleri ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor
09:20 Adana'dan feci görüntü! Dere yatağında çok sayıda eşek başı ve kemikleri bulundu
02:46 Dünya Kupası sonrası Messi'den duygusal paylaşım: O kadar çok hayal ettim ki...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2022 10:41:23. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de şaşkına çeviren evlilik teklifi! Gelin ve damat ezberleri bozup rolleri tamamen değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement