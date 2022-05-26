Atıkları sanata dönüştürüyor - Son Dakika
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Atıkları sanata dönüştürüyor

26.05.2022 14:21

Atıkları sanata dönüştürüyor Deniz kıyılarında bulunan taşlar, odun parçaları, deniz kabukları ve çevrede bulunan atık şişe ve camlardan sanat eseri çıkarıyorlar.

Atıkları sanata dönüştürüyor

ORDU - Deniz kıyılarında bulunan taşlar, odun parçaları, deniz kabukları ve çevrede bulunan atık şişe ve camlardan sanat eseri çıkarıyorlar. Ordu'nun Altınordu ilçesinde Erdal Eksilmez dere ve sahil kenarlarında bulduğu atıklar ile yaptığı eserleri baştan aşağı yenileyerek ve süsleyerek eserler üretiyor.

Pandemi döneminde sahil kenarların buldukları odun parçaları ile evlerde dekorasyon amaçlı kullanılabilecek ürünler yapan Erdal Eksilmez, atıkları gelir kapısı haline getirdi. Kalemlik, saksı, masaüstü isimlik ve buna benzer birçok ürün atıklarla yapılıyor. Bu ürünlerin bir tanesinin işçiliği yaklaşık yarım gün sürüyor.

"Atıkları çöpe atmayın kendiniz değerlendirin"

Dere kenarlarından denizlere gelen atıkları toplayarak sanata dönüştürdüklerini belirten Erdal Eksilmez, "Bizim bu ahşap ürünlerimiz dağlardan, köylerden, yaylalardan kimi ormanın içerisinden kimi evlerimizin odunluklarından. Fırtınalarda, sağanak yağmurlarda kopup derelerde dövülerek şekil alan sonra da denize ulaşıp daha sonra kıyıya vuran ağaç parçalarımız. Biz bu ağaç parçalarını sürekli deniz kıyılarında, dere kenarlarında gördükçe süreli kafamızda bunu şekillendiriyorduk. Biz bunu pandemi sürecinde ticarete dökelim dedik Ordu'muzun merkezinde böyle bir yer açtık. Bir zaman sonra rattan bambu ve kağıt bambuyu ekledik ve sonra da düşündük ki evlerimizin, iş yerlerimizin plastik ve cam atıklarını geri dönüşüm olarak düşünerek şu an plastik atıklarımızı deniz taşlarımızı, deniz odunlarımız ve deniz kabuklarımız ile işleyip bir sanat ortaya çıkardık. Ortaya şu çıktı bizim ablalarımızın evindeki işe yaramaz dediği plastik atığı biz tekrar onun evine tasarlayıp geri koyuyoruz. Kimse atıklarını atık diye kesinlikle çöpe veya farklı yerlere atmasın bunu kendileri de değerlendirebilirler" ifadelerini kullandı.

Ürünlerin kişinin isteğine göre kullanıldığını ifade eden Eksilmez, "Yaptığımız ürünler kalemlik olarak da kullanılabilir çiçek dikmek isteyenler için de saksı olarak kullanılabilir. Çoğu ürünümüz anahtarlık, kumbara gibi birçok yerde kullanılabilir sadece çiçek amaçlı değil tercih bunları alan kişilere kalmış" dedi.

Atıkları sanata dönüştürüyor
Atıkları sanata dönüştürüyor
Atıkları sanata dönüştürüyor
Atıkları sanata dönüştürüyor

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Kaynak: İHA

Altınordu, Pandemi, Ordu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atıkları sanata dönüştürüyor - Son Dakika


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