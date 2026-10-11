Atilla Sarıkaya, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için kutlama mesajı yayımladı - Son Dakika
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Atilla Sarıkaya, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için kutlama mesajı yayımladı

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Atilla Sarıkaya, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için kutlama mesajı yayımladı
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Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için kutlama mesajı yayımladı. Mesajında kız çocuklarının desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini belirten Sarıkaya, başta Arabanlı kız çocukları olmak üzere tüm kız çocuklarının gününü kutladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Araban ilçesi Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Atilla Sarıkaya mesajında, "Geleceğimizin umudu olan, geleceğimizin ışıkları için adlandırılan bugünün en büyük özelliği; kız çocuklarının desteklenmesinin, güçlendirilmesinin ve onlara yatırım yapılmasının son derece önemli olduğu gündür. Kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla BM Genel Kurulunca 2012 yılından itibaren, 11 Ekim "Dünya Kız Çocukları Günü" olarak kabul edilmiştir. Kız çocuklarının şiddetten uzak tutulması, her türlü ayrımcılık ve istismardan kurtulmaları, bütün haklardan eşit düzeyde yararlanmaları, desteklenmeleri, güçlendirilmesi ve bu konu ile ilgili tüm dünyanın farkındalığa sahip olması dileğim ile başta Arabanlı kız çocuklarımız olmak üzere bütün kız çocuklarının "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" nü yürekten kutluyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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