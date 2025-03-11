Atlara Tutkusu Nalbantlıkla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Atlara Tutkusu Nalbantlıkla Buluştu

Doğan Karadeli, at sevgisiyle nalbantlık mesleğini sürdürüp, yarış atlarına özenle bakıyor.

11.03.2025 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yaşayan gencin atlara olan tutkusu, kendisini nalbant yaptı. Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde yaşayan Doğan Karadeli, unutulmaya yüz tutmuş nalbantlık mesleğini devam ettiriyor. Doğan Karadeli'nin hep hayalinde bir yarış atı vardı. Çocukluktan bu yana bu hayalle yatıp kalkan Karadeli, sonunda "Anoş" isimli damızlığa ayrılmış olan yarış atını satın aldı. 14 yaşında olan ve Türkiye Jokey Kulübü kayıtlı atı olan Anoş bugüne kadar bir çok koşuda şampiyon olup başarılar elde etmiş olsa da yaşı gereği artık koşmuyor. Anoş'a vefa gösterip onu satın alan Doğan Karadeli, atına köyde samanlıktan bozma bir ahırda gözü gibi bakıyor. Anoş'un yanısıra ahırında kendisine ait 4 yarış atı olan ve atlarına gözü gibi bakan Karadeli, atların bakımını da bizzat kendisi yapıyor. Zamanla tırnak bakımını yaparak öğrendiği nalbantlığı sadece kendi atlarına değil, çevre il ve ilçelere de giderek diğer at sahiplerine de yardımcı oluyor. Atların kendisinde bir tutku olduğunu söyleyen Doğan Karadeli " Atlara olan merakım dedemden geliyor. Dedemin iki atı vardı, bende at üstünde büyüdüm. Sonra belirli bir yaşa gelince yarış atı satın almak istedim. İki erkek tayım var bir kısrağım var. Yarış atlarına bakımı hobi olarak yapıyorum. Yakın çevremizde nalbant yok. Kendi işimi kendim halledeyim dedim. Belgesellerden videolardan izleye izleye atlara ayak bakımı yapmayı öğrendim. Şu anda atlarıma kendim bakıyorum. Çevre il ve ilçelerden de at sahipleri arıyor. Gidip onlara da yardımcı oluyorum. Nalbantlık zor bir iş olsa da zevkli bir iş. Türkün örf ve adetini sürdürmeye çalışıyorum" dedi - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, osmaniye, Sumbas, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atlara Tutkusu Nalbantlıkla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye Cumhurbaşkanı ve SDG’li Ferhad Abdi Şahin Arasında Birlik Anlaşması İmzalandı Suriye Cumhurbaşkanı ve SDG'li Ferhad Abdi Şahin Arasında Birlik Anlaşması İmzalandı
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı
Avrupa gözünü Türk savunma sistemi SİPER’e çevirdi Avrupa gözünü Türk savunma sistemi SİPER'e çevirdi
İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu
Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu
Real Madrid’de Arda Güler kavgası Real Madrid'de Arda Güler kavgası
Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu
Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu
Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

09:17 Suriye Cumhurbaşkanı ve SDG’li Ferhad Abdi Şahin Arasında Birlik Anlaşması İmzalandı Suriye Cumhurbaşkanı ve SDG'li Ferhad Abdi Şahin Arasında Birlik Anlaşması İmzalandı
08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
08:25 Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
07:36 Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı
07:32 Avrupa gözünü Türk savunma sistemi SİPER’e çevirdi Avrupa gözünü Türk savunma sistemi SİPER'e çevirdi
15:21 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu
15:13 Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu
15:13 Real Madrid’de Arda Güler kavgası Real Madrid'de Arda Güler kavgası
15:12 Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
14:50 Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu
14:49 Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu
14:46 Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı
14:42 Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 10:18:20. #7.12#
SON DAKİKA: Atlara Tutkusu Nalbantlıkla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.