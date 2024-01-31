Ayakkabı hırsızları yakalandı

Sansar Salvo, akıl hastanesinde yaşadığı tehditleri ve ailesini şikayet etti

Rapçi Sansar Salvo, intihara teşebbüs ettiği akıl hastanesinde yaşadığı tehditleri ve ailesinin yasa dışı yollarla elde ettiği bilgileri paylaştı. Sansar Salvo, hastanedeki kamera kayıtlarının incelenmesini istedi ve ailesini Adalet Bakanlığı'na şikayet etti. Ayrıca, hastane raporunu da paylaştı.