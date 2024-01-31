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Yerel

Ayakkabı hırsızları yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde pazardan ayakkabı çalan Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çalıntı 6 çift ayakkabı ile birlikte şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

31.01.2024 18:35
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Ayakkabı hırsızları yakalandı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde pazardan ayakkabı çalan Suriye uyruklu 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

10 gün önce meydana gelen olayda Küçükpazar'da bir esnafın 6 çift ayakkabısın çalındığı yolunda polise ihbarda bulunuldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde kimlikleri belirlenen Suriye uyruklu A.H. ve A.H.C.İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Kemalpaşa Mahallesi'nde çalıntı 6 çift ayakkabı ile birlikte yakalanarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Ayakkabı hırsızları yakalandı
Kaynak: İHA

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