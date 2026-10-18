Aydın Atatürk Devlet Hastanesi\'ndeki stajyerler uyum ve iş güvenliği eğitimi aldı

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde stajyer öğrencilere yönelik hastane uyum ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri gerçekleştirildi.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde eğitim gören stajyer öğrencilerin hastane ortamına uyum sağlamaları ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmeleri amacıyla eğitim programı düzenlendi. İlgili eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde, öğrencilerin hastane çalışma düzenine uyum sağlamaları ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olmaları hedeflendi. Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, eğitimlerin gerçekleştirilmesinde katkı sunan eğitmenlere teşekkür edildi.