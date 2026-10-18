Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki stajyerler uyum ve iş güvenliği eğitimi aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki stajyerler uyum ve iş güvenliği eğitimi aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Atatürk Devlet Hastanesi\'ndeki stajyerler uyum ve iş güvenliği eğitimi aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde stajyer öğrencilere hastane uyumu ve iş sağlığı-güvenliği eğitimi düzenlendi. Eğitimlerle öğrencilerin hastane düzenine uyumu ve iş güvenliği bilgisi hedeflendi, katkı sunan eğitmenlere teşekkür edildi.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde stajyer öğrencilere yönelik hastane uyum ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri gerçekleştirildi.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde eğitim gören stajyer öğrencilerin hastane ortamına uyum sağlamaları ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmeleri amacıyla eğitim programı düzenlendi. İlgili eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde, öğrencilerin hastane çalışma düzenine uyum sağlamaları ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olmaları hedeflendi. Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, eğitimlerin gerçekleştirilmesinde katkı sunan eğitmenlere teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
Aydın Atatürk Devlet HastanesiHastaneSağlıkEğitimYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karapınar’da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu Karapınar'da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar 5 yılı geçiren parasını alamayabilir Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! 5 yılı geçiren parasını alamayabilir
İstanbul’da indirim çılgınlığı 60 bin kişi AVM’ye akın etti İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti
Sel felaketinin 5’inci gününde acı bekleyiş İstanbul Valisi Gül, Ayazağa’daki son durumu açıkladı Sel felaketinin 5'inci gününde acı bekleyiş! İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladı
Böyle ölüm görülmedi Rahibin son anları kamerada Böyle ölüm görülmedi! Rahibin son anları kamerada
İsyan ateşi büyüyor Milano’nun ünlü meydanı savaş alanına döndü İsyan ateşi büyüyor! Milano'nun ünlü meydanı savaş alanına döndü
17:54
Göztepe, zorlu Kocaelispor deplasmanından 3 puanla döndü
Göztepe, zorlu Kocaelispor deplasmanından 3 puanla döndü
17:50
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
17:37
Arda Turan’dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
Arda Turan'dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
17:32
Fransa’daki protestolar dalga dalga yayılıyor İtalya da yangın yerine döndü
Fransa'daki protestolar dalga dalga yayılıyor! İtalya da yangın yerine döndü
17:01
İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan Beşiktaş’ın rakibi dağıldı
İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan! Beşiktaş'ın rakibi dağıldı
17:00
Şişli’de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti
Şişli'de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 18:02:02. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki stajyerler uyum ve iş güvenliği eğitimi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei