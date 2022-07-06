Aydın Büyükşehir Belediyesi, Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

06.07.2022 14:27
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde altyapı çalışmalarına devam ediyor. Kentin altyapı ağını yenilemek ve güçlendirmek için hizmet üreten ASKİ, dört farklı projeyle kente, 500 milyon liralık yatırım yapacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde altyapı çalışmalarına devam ediyor. Kentin altyapı ağını yenilemek ve güçlendirmek için hizmet üreten ASKİ, dört farklı projeyle kentin altyapısına 500 milyon liralık yatırım yapacak.

Didim-Akbük kanalizasyon terfi hattı ve Denizköy-Fevzipaşa kanalizasyon şebeke hattı yapımı için ASKİ, yüksek bütçeli bir projeye başlıyor. Bu çalışma kapsamında, kanalizasyon şebeke hattı 36.4 km, terfi hattı 17.6 km olmak üzere toplam 54 km hat inşa edilecek. Dört adet atıksu terfi merkezi ve iki adet yükleme odası da yapılacak. İhalesi ağustos ayında yapılacak olan çalışmaların maliyetinin, 200 milyon lira olması bekleniyor. Bu projeyle, Akbük'ün kanalizasyon hattı Didim'e bağlanmış olacak.

Buharkent'te yapılacak çalışma kapsamında ise 45 km içme suyu hattı, 11.8 km yağmur suyu hattı, 17.5 km kanalizasyon hattı olmak üzere toplam 74.5 km'lik çalışma ile birlikte üç adet içme suyu deposu ve bir adet atıksu arıtma tesisinin ihalesi, 14 Haziran 2022 tarihinde yapıldı. 145 milyonluk yatırıma başlanması için ağustos ayında yer teslimi yapılacak.

ASKİ; Söke'nin Sovuca, Yenidoğan ve Sazlı Mahallerinin altyapı ağındaki kanalizasyon terfi hattı ve şebekenin yapılması için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışma kapsamında, üç adet atıksu terfi merkezi, 49 km kanalizasyon şebeke hattı ve 6.5 km terfi hattı olmak üzere toplamda 55.5 km'lik çalışma için ağustos ayı içerisinde ihale yapılacak. Çalışmanın maliyetinin 145 milyon lira olması bekleniyor.

ASKİ, Söke Güllübahçe kanalizasyon hattı yapımı ikinci etap çalışmalarına da başladı. İlk etabı bitirilen hattın ikinci etabı için toplam 9 milyon 625 bin liralık kaynak ayrıldı ve yer teslimi yapıldı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi, Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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