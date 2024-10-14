Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda Yetenek Sınavı Heyecanı - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda Yetenek Sınavı Heyecanı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı\'nda Yetenek Sınavı Heyecanı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 dönemi için müzik bölümünde eğitim alacak öğrenciler için yetenek sınavı gerçekleştirdi. Geleceğin sanatçıları, farklı müzik türlerinde uzman kadro ile eğitim alacak.

14.10.2024 14:12  Güncelleme: 14:14
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Kent genelinde düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri ile vatandaşların beğenisini kazanan Aydın Büyükşehir Belediyesi, konservatuvarlarda yeni eğitim yılı için hazırlıklara başladı.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Müzik Bölümü 2024-2025 döneminde eğitim alacak öğrenciler için yetenek sınavı gerçekleştirildi. 14 yaş ve üstü onlarca adayın başvurduğu müzik bölümünde geleceğin sanatçıları yetiştirilecek.

Yetenek sınavında başarı sağlayan öğrenciler Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın uzman kadrosu ile geleceğe hazırlanacak. Türk halk müziğinden popa, rock müzikten caza farklı türlerde eğitimler verilen Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda öğrenciler nota, solfej, işitme ve enstrüman alanlarında dersler alacaklar.

Başkan Çerçioğlu: "Sanatın ve sanatçıların yanında olmaya devam edeceğiz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sanata ve sanatçılara desteklerinin süreceğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak aydınlık ve çağdaş nesiller yetiştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Konservatuvarımızda verdiğimiz eğitimler ile onlarca sanatçının yetişmesini sağladık. Kültür ve sanatın gelişmesi için çalışmalarımız sürecek" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda Yetenek Sınavı Heyecanı - Son Dakika

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