Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden Ücretsiz Güz Dönemi Eğitimleri

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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan güz dönemi etkinlikleri devam ediyor. Her yaştan vatandaşı ücretsiz etkinlikler ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi'nin kültür merkezlerinde baleden satranca, halk oyunlarından resime kadar birçok farklı alanda eğitimler veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin uzman kadrosu tarafından Aydınlı çocuklara yönelik başlatılan eğitimler sürüyor. Güz dönemi etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen eğitimler ile miniklerin ilgi alanlarına göre farklı dersler ile kişisel gelişimleri destekleniyor. Çocuklar, tamamı ücretsiz olan kurslara katılarak kendilerini geliştirme ve sosyalleşme imkanı buluyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden çocukların gelişimine tam destek

Güz dönemi etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen satranç ve akıl oyunları eğitimleri de sürüyor. Satranç ve akıl oyunları eğitimleri ile çocukların analitik düşünme, strateji geliştirme ve problem çözme yeteneklerinin gelişmesi sağlanıyor, kişisel gelişimlerine katkı sunuluyor. Yoğun ilgi gören kurslarda Aydınlı çocuklar eğlenirken öğreniyor, geleceklerindeki hayatlarına en iyi şekilde hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen eğitimlerden memnuniyet duyduklarını belirten veliler, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayan çalışmaları nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN