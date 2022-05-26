Aydın'da 25 anasınıfı öğrencisi "trafik dedektifi" oldu

Aydın'da çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla trafik parkına gelen 25 anasınıfı öğrencisi, uygulamalı trafik eğitimlerinin ardından "trafik dedektifi" oldu.

Çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması ve trafik kurallarının öğretilmesi amacıyla eğitim çalışmalarına aralıksız devam eden Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Dalama Anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi. "Trafik Dedektifleri" projesi çerçevesinde Kemer Mahallesi'nde bulunan trafik parkına gelen 25 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Teorik ve uygulamalı eğitimin yer aldığı etkinlikte öğrencilere, trafik kurallarının günlük hayatta nasıl etkin kullanılabileceği konusunda bilgi verildi. Uygulamalı eğitimle öğrencilerin örnek olaylarda rol almaları sağlandı.

Teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı eğitimin de yer aldığı etkinlikte, trafik ekipleri park içerisinde hazırlanan trafik parkurunda akülü araba ve go kart araçları ile turlayan öğrencilere uygulamalı olarak trafik kurallarını anlattı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte 25 öğrenci, eğitimlerini tamamlayarak trafik dedektifi olmaya hak kazandı. Etkinlik sonunda trafik ekipleri ile hatıra fotoğrafı çektiren çocuklara, kırmızı düdük, trafik temalı yapboz ve 112 baskılı balon hediye edildi. Trafik parkında sürdükleri akülü araçlar ile unutulmaz bir gün geçiren öğrenciler ise hem eğlendi hem de trafik kurallarına uymanın önemini öğrendi. - AYDIN