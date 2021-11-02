Aydın'da görme engelliler, isyan etti - Son Dakika

Aydın'da son günlerde Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi'nin adını kullanarak para toplayan istismarcılar olduğu yönündeki iddialar görme engelli bireyleri adeta isyan ettirdi. Ülke genelinde birçok sıkıntılar ile uğraşan engelli bireyler, şimdi de istismarcıların hedefi oldu.

Aydın'da son günlerde Altı Nokta Körler Derneği'nin adını kullanarak para toplandığı yönünde şikayetler aldıklarını ifade eden Dernek Başkanı Bayram Özen, yaptığı açıklama ile vatandaşları uyarırken, derneklerinin isimlerini kullanarak, kapı kapı gezip para toplayanlara tepki gösterdi.

Derneklerinin hiçbir zaman para toplama yollarına başvurmadığının altını çizen Özen, açıklamasında "Son günlerde ilimizde derneğimiz Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi'nin ve dernek başkanı olarak benim adımı kullanarak para toplandığı ve boyama kitabı, kalem satışının yapıldığı yönünde duyarlı Aydınlı hemşerilerimiz tarafından derneğimize bu konuda bilgiler gelmektedir. Ülkemizde 1950 yılından bu yana faaliyet yürüten derneğimizin hiç bir zaman bu yollara tevessül etmediğini ve bu tip anlayışları tasvip etmediğini belirtmek isteriz. Bu ve benzeri olaylarla karşılaşan siz değerli Aydınlı hemşerilerimizin 112'yi arayarak emniyet ekiplerine ihbarda bulunmalarını ve derneğimizi arayarak bilgi vermelerini ve bizleri haberdar etmelerini rica ediyoruz" dedi. - AYDIN