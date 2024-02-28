Aydın\'da Kadın Oyunları Festivali Devam Ediyor

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'Kadın Oyunları Festivali', Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 26 Şubat Pazartesi günü 'Bir Tatlı Kaşığı Çamur', 27 Şubat Salı günü de 'Ben Rosa Luxemburg' oyunlarını tiyatroseverlerle buluşturdu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı 'Kadın Oyunları Festivali' devam ediyor.

Festival, toplumsal kuralların kadınlar açısından ne denli kısıtlayıcı olduğunu aktaran 'Bir Tatlı Kaşığı Çamur' ve Jülide Kural'ın yazıp yönetip sahnelediği 'Ben Rosa Luxemburg' oyunlarını izleyici ile buluşturdu.

Festival, 28 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 20.30'da 'Mutlu Bir Romanın Aşk Hikayesi' ve 29 Şubat Perşembe günü (yarın) saat 20.30'da 'Disko Topu' oyunları ile devam edecek.

Şükran Güngör- Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda sahnelenen oyunların ücretsiz biletleri, Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nden temin edilebilecek.