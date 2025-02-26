Aydın\'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Aydın'ın yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini sürdüren kar yağışı ile mücadeleye devam ediyor.

Yoğun kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, yağışın etkili olduğu bölgelerde iş makineleri ile teyakkuza geçti. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren ekipler, yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Kar yağışının etkili olduğu Efeler, Nazilli, Köşk, Buharkent, Sultanhisar ve Kuyucak ilçelerinin yüksek rakımlı mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalar vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. Vatandaşlar, çalışmalardan dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

"Hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz"

Çalışmaların koordineli bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Karla mücadele çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz demeden teyakkuz halindeler, çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Trafiğe çıkacak olan vatandaşların araçlarında kış lastiği kullanmasının önemli olduğunu da ifade eden Başkan Çerçioğlu, vatandaşların ihtiyaç halinde Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 09 numaralı 'Hızlı Çözüm Merkezi' hattını arayabileceklerini belirtti. - AYDIN