Aydın\'da Yaz Kursları ile Model Uçak Eğitimi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yaz kursları kapsamında düzenlediği model uçak eğitimleriyle çocuklara bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor. Ücretsiz olarak sunulan kurslar, minik elleri teknoloji ve havacılıkla buluştururken, el becerilerinden takım çalışmasına kadar pek çok alanda gelişim fırsatı sunuyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen model uçak yapımı derslerinde çocuklar hem üretmeyi öğreniyor hem de fizik, aerodinamik gibi temel bilimlere olan ilgileri artıyor. Parçaları birleştirirken sabrı, birlikte çalışırken disiplini öğrenen genç kursiyerler, aynı zamanda kendi emekleriyle ortaya çıkan eserleri tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaz kurslarının çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunduğunu belirterek, "Model uçak kurslarımızla çocuklarımız hem üretiyor hem de hayal güçlerini geliştiriyor. Bilim, teknoloji ve tasarımı bir araya getiren bu eğitimler, geleceğin mühendislerine ilham veriyor. Çocuklarımız ve gençlerimiz için düzenlediğimiz kurslarımız, destekleyici eğitimlerimiz devam edecek" dedi.

Veliler ise çocuklarının özgüven kazandığını, analitik düşünmeye başladığını belirterek Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN