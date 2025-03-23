Aydın Devlet Hastanesi'nde Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitimi - Son Dakika
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Aydın Devlet Hastanesi'nde Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitimi

Aydın Devlet Hastanesi\'nde Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitimi

Aydın Devlet Hastanesi, 15'inci Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programı'nı başarıyla tamamladı.

23.03.2025 10:36
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Aydın Devlet Hastanesi sağlık alanında nitelikli personel yetiştirmeye devam ederken, hastane bünyesinde düzenlenen 15'inci 'Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programı' 6 haftalık yoğun bir eğitim süreci ile tamamlandı.

Aydın Devlet Hastanesi'ndeki Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programı, 3 hafta süren teorik eğitim ve 3 hafta süren pratik eğitimle katılımcılara yoğun bakım alanında uzmanlık kazandırdı. Eğitim sürecinde, katılımcılara yoğun bakım hemşireliğinin temel ilkeleri, hasta bakımında kullanılan teknikler, ekip çalışması ve hasta güvenliği konularında bilgiler verildi. Hastane yöneticileri ve alanında uzman eğitimciler tarafından verilen eğitimi başarıyla tamamlayan 12 katılımcıya sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Sağlık sektörüne katkı sağlayan bu tür eğitim programlarının devam edeceğini belirten hastane yöneticileri, eğitim programının önemine vurgu yaparak eğitim kapsamında hem hastaların daha kaliteli bakım almasını hem de sağlık personelinin mesleki gelişimlerini desteklediğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Devlet Hastanesi'nde Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitimi - Son Dakika

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