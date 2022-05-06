Aydın Orman İşletme Müdürlüğü kendi elektriğini üretmeye başladı - Son Dakika
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Aydın Orman İşletme Müdürlüğü kendi elektriğini üretmeye başladı

06.05.2022 11:05
Aydın Orman İşletme Müdürlüğü kendi elektriğini üretmeye başladı

Güneşli gün sayısı en yüksek olan illerden olan Aydın'da kamu kurumları da örnek uygulamaları ile dikkat çekerken, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü de çatısına kurulan ve 548 bin TL'ye mal olduğu öğrenilen 85 adet güneş paneli ile ihtiyacı olan elektriği kendisi üretmeye başladı.

Güneşli gün sayısı en yüksek olan illerden olan Aydın'da kamu kurumları da örnek uygulamaları ile dikkat çekerken, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü de çatısına kurulan ve 548 bin TL'ye mal olduğu öğrenilen 85 adet güneş paneli ile ihtiyacı olan elektriği kendisi üretmeye başladı.

Gün geçtikçe enerjinin önemini bir kat daha artarken, güneşli gün sayısı yüksek olan illerden olan biri olan güneş enerji sistemleri bir bir hayata geçiriliyor. Bu bağlamda kamu binalarının çatısına güneş enerjisinden elektrik üretebilmek için güneş panelleri konulmaya devam ediyor. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji sistemlerinde örnek projelerden olan güneş enerji sistemi ile kamu binaları kendi ihtiyaçlarını karşılıyor. Aydın Orman İşletme Müdürlüğü yetkileri de güneş enerji sisteminden elektrik üretmek için harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda kurumun çatısına kurulan 85 adet güneş enerjisi paneli faaliyete geçerek elektrik üretmeye başladı. Güneşin doğmasıyla devreye giren sistem, güneş batımına kadar elektrik üretimine devam ediyor. Mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında da sürekli aktif olarak enerji üreten sistem sayesinde elektrik maliyetlerinde ciddi düşüşler yaşanıyor. 31.4 kw elektrik ürettiği belirtilen paneller binanın elektrik tüketiminin yüzde 80'ini karşılıyor. 548 bin TL'ye mal olduğu öğrenilen sistemin 2 buçuk yılda kendini amorti edeceği belirtildi. - AYDIN

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü kendi elektriğini üretmeye başladı
Aydın Orman İşletme Müdürlüğü kendi elektriğini üretmeye başladı
Aydın Orman İşletme Müdürlüğü kendi elektriğini üretmeye başladı
Aydın Orman İşletme Müdürlüğü kendi elektriğini üretmeye başladı
Aydın Orman İşletme Müdürlüğü kendi elektriğini üretmeye başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın Orman İşletme Müdürlüğü kendi elektriğini üretmeye başladı - Son Dakika


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