Aydın Ticaret Odası\'ndan Kadın Girişimcilere Ödül Töreni

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Aydın Ticaret Odası (AYTO) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, girişimci kadınlar unutulmazken, Emekçi Kadınlar Ödül Töreni'nde Aydın'ın girişimci kadınları ödüllerine kavuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftası etkinlikleri kapsamında, AYTO Kadın Girişimciler Kurulu tarafından AYTO Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri ve çalışanları için kahvaltı programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan AYTO Başkanı Hakan Ülken; "Aydınımızın ve Aydın Ticaret Odamızın çok kıymetli Kadın Girişimcileri ve çalışanları. Burada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmenin yanı sıra sizleri Odamız Yönetim Kurulu ve şahsım adına en derin saygılarımla selamlıyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde toplumda eşitliğin, şiddetin önlenmesinin konuşulmadığı, konuşulmasına gerek kalmadığı bir sistemin ve iklimin oluşabilmesi, insanların korkmadan, çekinmeden hakkını savunduğu ve hakkını aldıktan sonra da benim hakkım bu kadar, bundan sonrası da diğerlerinin de hakkıdır dediği bir düzen demektir aslında. Demokratik bir sistemin içerisinde göreve geldiğimiz yıldan bu yana bir vizyon geliştirdik. 120 yıllık Oda tarihinde ilk Kadın Meclis Üyemiz yer aldı yönetimimizde. Meclisimiz ve Yönetim Kurulumuzda kadın temsilci sayımız yıllar içerisinde giderek arttı. Buna vesile olmak bizim için çok gurur verici. Odamızın ne kadar başarısı varsa hepsinde Kadın girişimci ve çalışanlarımızın emeği var, o yüzden ben sizlere teşekkür ediyorum. Emeklerinden dolayı tüm Kadın Girişimciler Kurulu Üyelerimize, kadın çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, kadının gücü, naifliği, direnciyle Aydın'a hizmet eden, Aydın ekonomisine katkı veren hepinizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

"AYTO'da Kadın, İş'te Kadın"

Kadın Girişimciler Fotoğraf Sergisi'nin yer verildiği programda, Tarihe Damga Vuran Kadınlar ve AYTO'da Kadın İş'te Kadın temalı video gösterimleri yapıldı. Emekçi Kadınlar Ödül Töreni'nin de gerçekleştirildiği programda, Aydın'da bir ilk niteliğinde Kadın Girişimciler Kurulu Üyelerinin çalışanlarına ödül ve hediye takdiminde bulunuldu. Program sonunda Sosyolog Prof. Dr. Gülsen Demir tarafından söyleşi gerçekleştirilirken AYTO bünyesinde kurulan AYMES- AYTO Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi'nin çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yapılarak sembolik açılış töreni de düzenlendi. - AYDIN