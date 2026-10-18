Aydın Valisi Varol, Atça Mahallesi\'nde Paris Modeli şehir planını inceledi

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Sultanhisar ilçesinde gerçekleştirdiği temaslar kapsamında, kendine özgü şehir planıyla dikkat çeken Atça Mahallesi'ni ziyaret etti. Dünyadaki sayılı merkezden çevreye doğru yayılan şehir planlama örnekleri arasında gösterilen ve "Paris Modeli" olarak bilinen yerleşim düzeniyle öne çıkan Atça'da bulunan Vali Varol, mahallenin tarihi şehir dokusu hakkında bilgi aldı.

Sultanhisar Belediyesi'ni de ziyaret eden Vali Varol, Paris'teki Etoile Meydanı'ndan esinlenerek hazırlanan Atça şehir planının aslını inceledi. Atça Parkı'nın merkez alındığı ve caddelerin bu noktadan farklı yönlere doğru uzandığı şehir planının, mahallenin cadde düzeni ve özgün şehir dokusu üzerindeki etkileri hakkında bilgi alan Varol, Atça'nın şehircilik açısından dikkat çeken özelliklerini yakından görme fırsatı buldu. Programı kapsamında Atça Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Varol, iş yerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Vatandaşların talep ve görüşlerini dinleyen Varol, Aydın'ın üretim ve ticaret hayatına katkı sağlayan esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.