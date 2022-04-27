Aydınlılar Büyükşehir'in iftar programında bir araya geldi - Son Dakika
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Aydınlılar Büyükşehir'in iftar programında bir araya geldi

27.04.2022 13:07
Aydınlılar Büyükşehir'in iftar programında bir araya geldi

Ramazan ayı boyunca kent genelinde iftar sofrası kurmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları bereketli sofralarda buluşturmaya devam ediyor.

Ramazan ayı boyunca kent genelinde iftar sofrası kurmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları bereketli sofralarda buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi son olarak Atatürk Kent Meydanı'nda büyük bir iftar programı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin yemekhanesindeki pişen yemeklerle donatılan binlerce kişilik bereketli sofralar, meydanı tamamen kapladı. İftar öncesinde yerlerini alan binlerce Aydınlı, Büyükşehir'in iftarına büyük ilgi gösterdi.

İftar programına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte CHP Aydın Milletvekilleri, siyasi partilerin il yönetimleri ve ilçe belediye başkanları da katıldı. Başkan Çerçioğlu ve milletvekilleri önce yemek servisinde bulundu ve sonrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Ramazan ayının huzurlu havasını hep birlikte aynı sofralarda paylaştıklarını belirten Başkan Çerçioğlu, "Atatürk Kent Meydanımızda binlerce vatandaşımız bir araya geldi. Genci yaşlısı binlerce vatandaşımızı bu sofralarda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ramazan ayında kentimizin her noktasında bu sofraları kurduk ve eski günleri hatırladık. Bundan sonraki yıllarda da aynı şekilde, vatandaşlarımız ile aynı sofralarda bulaşmaya devam edeceğiz. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - AYDIN

Aydınlılar Büyükşehir'in iftar programında bir araya geldi
Aydınlılar Büyükşehir'in iftar programında bir araya geldi
Aydınlılar Büyükşehir'in iftar programında bir araya geldi
Aydınlılar Büyükşehir'in iftar programında bir araya geldi
Aydınlılar Büyükşehir'in iftar programında bir araya geldi
Aydınlılar Büyükşehir'in iftar programında bir araya geldi
Aydınlılar Büyükşehir'in iftar programında bir araya geldi

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Büyükşehir Belediyesi, Ramazan, Aydın, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydınlılar Büyükşehir'in iftar programında bir araya geldi - Son Dakika


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