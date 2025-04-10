Ayılar Yayla Evlerini Bastı - Son Dakika
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Yerel

Ayılar Yayla Evlerini Bastı

Bayburt'taki ayılar, kış uykusundan uyanarak 10 yayla evini altüst etti ve maddi hasar oluşturdu.

10.04.2025 00:33
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Kış uykusundan uyanan ayılar 10 yayla evini darmadağın etti

BAYBURT - Bayburt'un Üzengili köyünün yayla evleri, ayıların istilasına uğradı. Kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek aramaya girdikleri evlerin altını üstüne getirdi. Evlerde maddi hasar oluştu.

Bayburt'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Üzengili köyünün yayla evlerine kış uykusundan uyanan ayılar girdi. Özellikle evlerin mutfak kısımlarını dağıtan ayıların, yiyecek aradığı tahmin edilirken, ev sahipleri evlerinin son halini görünce şoke oldular. Köy sakinlerinin iddiasına göre, ayılar 10 farklı yayla evine girerek, evlerin altını üstüne getirdi, evlere zarar verdi. Gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, ayı saldırılarından korktuklarını dile getirdiler. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, ayıların pencerelere geçirilen naylonları parçaladığı, mutfak dolaplarının çekmecelerini yerlerinden sökerek etrafa fırlattığı, evlerdeki yatak döşeklerini devirdiği, masa ve sandalyeleri kırdıkları görülüyor.

Öte yandan geçen sene de aynı yaylanın evlerine giren ayılar evleri dağıtarak, yiyecek aramış, evlerde dağıtılmamış yer bırakmamışlardı.

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Kaynak: İHA

Bayburt, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayılar Yayla Evlerini Bastı - Son Dakika

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