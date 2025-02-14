Ayvacık'ta Ağaç Kesimi Protestosu - Son Dakika
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Yerel

Ayvacık'ta Ağaç Kesimi Protestosu

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Samsun'un Ayvacık ilçesinde, asfalt tesisi için kesilen ağaçlara mahalle sakinleri tepki gösterdi.

14.02.2025 12:14
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Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun'un Ayvacık ilçesi Orta mahallesi sakinleri, Milli Emlak'a ait arazideki Emniyet Amirliği Hatıra Ormanı'ndaki ağaçların, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Asfalt Plenti Tesisi için kesildiğini ileri sürdü. Ağaçların kesildiğini söyleyen Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, "Buradan hemen 2-3 kilometre ilerimizde daha uygun evlerin olmadığı, insanların yaşamadığı yerler varken buradan yüzlerce ağacı sökerek katledilmesine karşıyız" dedi.

Ayvacık ilçesi Orta mahallesi sakinleri, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından kurulacak olan Asfalt Plenti Tesisi için Milli Emlak'a ait arazideki Emniyet Amirliği Hatıra Ormanı'ndaki ağaçların kesildiğini ileri sürdü. Duruma tepki gösteren Ayvacıklılar, yüklenici firmanın pazar günü kestiği alanın önüne arabalarını koyarak kamyonların ve iş makinelerinin çalışmalarını engellediler.

Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, durumu şöyle anlattı:

"Burası 20 yıldır piknik alanı, park alanı olarak kullanılmaktaydı. Avrupa Birliği Projesiyle, İPART projesiyle buraya devlet 2 milyona yakın masraf yaptı, kamelyalar yaptı. Buradan 100 tane çam ağacı ve çeşitli ağaçlar, çınar ağaçları kesilerek pazar gün ve pazartesi günü burası bu hale getirildi. Eski halinin görüntüleri de var. Buradan öncelikle valimize sesleniyorum; Sayın Valim, bir yer tahsis edilmiş, Milli Emlak tarafından Karayolları'na tahsis edilmiş ama Ankara'daki zat-ı muhterem Milli Emlak Müdürü, haritada buranın neresi olduğunu gösteremeyen birisi, kağıt üzerinde, insan biri girer uyduya bakar, der ki 'ben burayı tahsis ediyorum ama bu tahsis ettiğim bana ait yerin üzerinde ne var. Şu an orada ne yapılıyor? Neyi tahsis ediyorsunuz'? Piknik alanını asfalt şantiyesi yapmak üzere Milli Emlak Müdürlüğü Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne tahsis ediyor. Bu işlemin yapılabileceği hem Hazineye ait hem DSİ'ye ait, buradan hemen 2-3 kilometre ilerimizde daha uygun, evlerin olmadığı, insanların yaşamadığı yerler varken buradan yüzlerce ağacı sökerek katledilmesine Ziraat Odası Başkanı olarak karşıyız.

Dün tespitini Orman İl Müdürlüğümüz geldi kesilen ağaçların tespitini yaptı. Orman İşletme Şefliğimiz Çarşamba Cumhuriyeti Başsavcılığı'na bildirdi. Biz kesinlikle buranın böyle taş ocağı şekline çevrilmesine karşıyız. Burada bir doğa katliamı var. Madem burası Ayvacık İlçe Emniyet Amirliği Hatıra Ormanı'na tahsis edilmediyse Yerel Eylem Grubu Derneği buraya 2 milyona yakın masrafı hangi akla zarar vererek bunu yaptı? Buna bir anlam veremiyoruz."

"Doğaseverlerden destek bekliyoruz"

Ayvacık ilçesi Orta mahalle sakinlerinden Yener Öztürk ise şu ifadelerle tepkisini dile getirdi:

"35 yıldır bu memlekette ikamet etmekteyim. Ayvacıklıyım, çocukluğumuz buralarda geçti. Yirmi yıl önce buraya dolgu yapıldı. Dolgu yapıldıktan sonra buraya ağaçlar dikildi. İki yıllık iş için yirmi yıllık ağaçları katlettiler. Doğada katliam var. Sesimizi duyuramıyoruz. Hiçbir yetkili yanımızda yok. Görüyorsunuz sadece mahalle halkı var. Ne kaymakamdan ne mülki amirlerden ne idare amirlerden hiç kimse yanımızda yok. Kimse yanımızda olmuyor, yalnızız. Buraya Asfalt Plenti kurulacakmış. Yan tarafımız Suat Uğurlu, Hasan Uğurlu baraj gölü, Yeşilırmak üzeri. Buradan giden kötü atıklar oraya gidecek. Hemen yan tarafı DSİ'ye ait dere geçiyor zaten. Yani mağduruz, burayı bu hale getirdiler. İnsanlığın bittiği noktadayız. Umarım inşallah burayı düzeltirler.

Ziraat odası başkanımız, mahalle halkımız, muhtarımız da burada. Şantiyede çalışan arkadaşlar buraya geldiler, 'çalışalım' diyorlar. Biz halk olarak buna izin vermek istemiyoruz. Araçlarımızı buraya çektik, kapattık ama nereye kadar burada bekleyeceğiz? Elimizden geleni yapıyoruz. Doğaseverlerden destek bekliyoruz."

Karayolları 7. Bölge Müdür Yardımcısı Fatih Başpınar ise iddialara yönelik sorulara yanıt vermedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Ayvacık, Samsun, Çevre, Hukuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayvacık'ta Ağaç Kesimi Protestosu - Son Dakika

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