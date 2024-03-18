Ayvalık Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

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Ayvalık Belediyesi Başkanı Mesut Ergin, Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde gençlerin taleplerini dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı.

Ayvalık Belediyesi ve CHP'nin Başkan Adayı Ergin, eşi Canan Ergin ve kızı Nazan Ergin ile ilçeli gençlerle bir araya geldi. "Gençlerle Date" ismini verdiği toplantıda gençlerle sohbet eden Ergin, ilçeli gençlere yönelik hayata geçirmek istediği projeleri paylaştı.

Ayvalık'ın geleceği olan gençlerin fikirlerinin kendisi için son derece önemli olduğunu vurgulayan Ergin, gençlerin eğitimleri, yeni iş sahalarının açılması, sosyo-kültürel etkinlikler için imkanların oluşturulması ve sportif alanlarda yer alabilmeleri için gerçekleştirdiği ve hayata geçireceği çalışmaları dile getirdi.

31 Mart sonrası görevine devam etmesi halinde; gençlerle sohbet ettiği Kırlangıç Yaşam Merkezi'nin deniz kıyısını, Armutçuk Sahil düzenlemesi projesine dahil ederek gençler için çok güzel bir alanı oluşturacaklarını kaydeden Mesut Ergin, şunları söyledi:

"YARININ GENÇLERİNİ YAŞAM ALANLARIYLA BULUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ"

"Gençlerimize yönelik gerçekleştireceğimiz projelerimizden biri, Ayvalık'ımıza milli yüzücüler çıkaracak yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve spor tesisini kavuşturmaktır. İlçemizde eğitim gören öğrencilerimizin rahat koşullarda okul ödevlerini yapabilecekleri ve konforlu koşullarda konaklayabilecekleri öğrenci yurdunu da hizmete sokmak en büyük hedefimizdir. Köylerimizdeki gençlerimizin spor imkanlarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla da, her köyümüze bir halı saha yaparak, köylerdeki gençlerimize bu anlamda destek vermeyi planlıyoruz. Sanat ve Tekonoloji Köyü haline dönüşen Küçükköy'e çocuk alanları ve sosyal alanları oluşturarak, yarının gençlerini yaşam alanlarıyla buluşturmayı hedefliyoruz."

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ ÖĞLE YEMEĞİ DESTEĞİ SÖZÜ

Okulların yoğun olduğu bölgede öğrencilere ücretsiz öğle yemeği desteği vereceklerini belirten Ergin, aynı bölgede bir üst geçit yaparak, öğrencilerin okullarına daha rahat ve güvenle ulaşabilmelerinin yanı sıra Küçükköy çatısındaki Gelinkaya mevkiinde dolgu alan projesiyle, bu oluşturulacak alana sosyal yaşam ve gençlerin son dönemlerde yoğun ilgi gösterdikleri su sporları yapabilecekleri şartlara kavuşturmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

PROJELERİNİ GENÇLERLE PAYLAŞTI

Ayvalık'taki tüm spor dallarında çalışmaların rahatlıkla sürdürülebilmesi için kapsamlı spor tesislerini hizmete sokacaklarını aktaran Başkan Ergin, Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde; engelli gençlerin istihdam edileceği engelsiz kafe, karikatür evi, ilçeye dair kitapların yer alacağı Ayvalık Kitapçısı'nın yer alacağını söyledi.

Yeni dönemde Gastronomi Turizm Atölyesi oluşturarak gençlere istihdam alanı oluşturabilmeye çalışacaklarını anlatan Ergin, "Tabii Altınova'da yakın zamanda temelini atmayı planladığımız Organize Sanayi Bölgesi'nde de yüzlerce genç kardeşimizin istihdam edilebilmesi için de çabalarımız sürecek" dedi.

Üniversite eğitimini gören gençlerin, eğitimlerini tamamladıktan sonra iş kaygıları nedeniyle Ayvalık'a dönmek istemediklerini ve sadece bu yüzden geleceklerine ait planlarını ilçe dışındaki kentlerde şekillendirmek zorunda kaldıklarını hatırlatan Ergin sözlerini, şöyle tamamladı:

"Bu yüzden de Ayvalık'ımızda hem beyin göçü veriyoruz. Hem de yerleşik genç nüfusumuzun sayısı her geçen gün azalıyor. Oysa biz Ayvalık'ın geleceğini genç bireylerimizle birlikte planlamaktan yanayız. Bu yüzden de gençlerimiz için Ayvalık'taki sosyo-ekonomik şartları iyileştirebilecek, yeni istihdam alanlarının yelpazesini genişletebilmek için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız Allah nasip ederse, önümüzdeki süreçte de devam edecektir."