Ayvalık Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ayvalık Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

Ayvalık Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

Ayvalık Belediyesi Başkanı Mesut Ergin, gençlerin taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı. Ergin, gençlere yönelik eğitim, iş imkanları ve sosyo-kültürel etkinlikler için çalışmalar yapacaklarını belirtti.

18.03.2024 11:26  Güncelleme: 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık Belediyesi Başkanı Mesut Ergin, Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde gençlerin taleplerini dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı.

Ayvalık Belediyesi ve CHP'nin Başkan Adayı Ergin, eşi Canan Ergin ve kızı Nazan Ergin ile ilçeli gençlerle bir araya geldi. "Gençlerle Date" ismini verdiği toplantıda gençlerle sohbet eden Ergin, ilçeli gençlere yönelik hayata geçirmek istediği projeleri paylaştı.

Ayvalık'ın geleceği olan gençlerin fikirlerinin kendisi için son derece önemli olduğunu vurgulayan Ergin, gençlerin eğitimleri, yeni iş sahalarının açılması, sosyo-kültürel etkinlikler için imkanların oluşturulması ve sportif alanlarda yer alabilmeleri için gerçekleştirdiği ve hayata geçireceği çalışmaları dile getirdi.

31 Mart sonrası görevine devam etmesi halinde; gençlerle sohbet ettiği Kırlangıç Yaşam Merkezi'nin deniz kıyısını, Armutçuk Sahil düzenlemesi projesine dahil ederek gençler için çok güzel bir alanı oluşturacaklarını kaydeden Mesut Ergin, şunları söyledi:

"YARININ GENÇLERİNİ YAŞAM ALANLARIYLA BULUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ"

"Gençlerimize yönelik gerçekleştireceğimiz projelerimizden biri, Ayvalık'ımıza milli yüzücüler çıkaracak yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve spor tesisini kavuşturmaktır. İlçemizde eğitim gören öğrencilerimizin rahat koşullarda okul ödevlerini yapabilecekleri ve konforlu koşullarda konaklayabilecekleri öğrenci yurdunu da hizmete sokmak en büyük hedefimizdir. Köylerimizdeki gençlerimizin spor imkanlarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla da, her köyümüze bir halı saha yaparak, köylerdeki gençlerimize bu anlamda destek vermeyi planlıyoruz. Sanat ve Tekonoloji Köyü haline dönüşen Küçükköy'e çocuk alanları ve sosyal alanları oluşturarak, yarının gençlerini yaşam alanlarıyla buluşturmayı hedefliyoruz."

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ ÖĞLE YEMEĞİ DESTEĞİ SÖZÜ

Okulların yoğun olduğu bölgede öğrencilere ücretsiz öğle yemeği desteği vereceklerini belirten Ergin, aynı bölgede bir üst geçit yaparak, öğrencilerin okullarına daha rahat ve güvenle ulaşabilmelerinin yanı sıra Küçükköy çatısındaki Gelinkaya mevkiinde dolgu alan projesiyle, bu oluşturulacak alana sosyal yaşam ve gençlerin son dönemlerde yoğun ilgi gösterdikleri su sporları yapabilecekleri şartlara kavuşturmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

PROJELERİNİ GENÇLERLE PAYLAŞTI

Ayvalık'taki tüm spor dallarında çalışmaların rahatlıkla sürdürülebilmesi için kapsamlı spor tesislerini hizmete sokacaklarını aktaran Başkan Ergin, Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde; engelli gençlerin istihdam edileceği engelsiz kafe, karikatür evi, ilçeye dair kitapların yer alacağı Ayvalık Kitapçısı'nın yer alacağını söyledi.

Yeni dönemde Gastronomi Turizm Atölyesi oluşturarak gençlere istihdam alanı oluşturabilmeye çalışacaklarını anlatan Ergin, "Tabii Altınova'da yakın zamanda temelini atmayı planladığımız Organize Sanayi Bölgesi'nde de yüzlerce genç kardeşimizin istihdam edilebilmesi için de çabalarımız sürecek" dedi.

Üniversite eğitimini gören gençlerin, eğitimlerini tamamladıktan sonra iş kaygıları nedeniyle Ayvalık'a dönmek istemediklerini ve sadece bu yüzden geleceklerine ait planlarını ilçe dışındaki kentlerde şekillendirmek zorunda kaldıklarını hatırlatan Ergin sözlerini, şöyle tamamladı:

"Bu yüzden de Ayvalık'ımızda hem beyin göçü veriyoruz. Hem de yerleşik genç nüfusumuzun sayısı her geçen gün azalıyor. Oysa biz Ayvalık'ın geleceğini genç bireylerimizle birlikte planlamaktan yanayız. Bu yüzden de gençlerimiz için Ayvalık'taki sosyo-ekonomik şartları iyileştirebilecek, yeni istihdam alanlarının yelpazesini genişletebilmek için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız Allah nasip ederse, önümüzdeki süreçte de devam edecektir."

Kaynak: ANKA

Mesut Ergin, Ayvalık, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayvalık Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı
    08 Mar Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

  • Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu
    08 Mar Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu

    Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.


11:16 Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti Kate Middleton ortaya çıktı Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti! Kate Middleton ortaya çıktı
11:16 Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi
10:46 Antalya’da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde Antalya'da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde
10:45 Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı
09:19 Gökhan Zan: TİP’in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım Gökhan Zan: TİP'in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım
11:25 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye’yi test etmeye kalkışmasın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın
09:58 Neden iptal etmedi Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler’e tapki yağıyor Neden iptal etmedi! Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler'e tapki yağıyor
09:52 Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı Ümitcan Uygun’un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı! Ümitcan Uygun'un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı
09:45 Survivor All Star’da Ogeday Krizi: Acun Ilıcalı Devreye Girdi Survivor All Star'da Ogeday Krizi: Acun Ilıcalı Devreye Girdi
09:16 Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır’ın Etiler’deki lüks villasının kirası ortaya çıktı Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın Etiler'deki lüks villasının kirası ortaya çıktı
09:13 Trabzonsporlu Eren Elmalı, Fenerbahçeli futbolcuları korudu Trabzonsporlu Eren Elmalı, Fenerbahçeli futbolcuları korudu
08:46 Türk futbolunun utanç gecesi Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında
08:19 İsmail Kartal olaylı Trabzonspor maçının ardından konuştu: Yardımcılarım yaralandı, oğlumun kafası şişti İsmail Kartal olaylı Trabzonspor maçının ardından konuştu: Yardımcılarım yaralandı, oğlumun kafası şişti
07:47 TİP’in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti’den 5 milyon dolar ve TRT’de spor yorumculuğu istemiş TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti'den 5 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu istemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 12:11:55. #1.11#
SON DAKİKA: Ayvalık Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement