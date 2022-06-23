Azerbaycan orman yangınları için Türkiye'ye amfibi uçağı gönderdi - Son Dakika
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Azerbaycan orman yangınları için Türkiye'ye amfibi uçağı gönderdi

23.06.2022 16:53
Azerbaycan orman yangınları için Türkiye'ye amfibi uçağı gönderdi

Azerbaycan, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye destek için amfibi uçağı gönderdi.

Azerbaycan, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye destek için amfibi uçağı gönderdi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına ait BE-200CS amfibi uçağı, Türkiye'ye gitmek üzere Haydar Aliyev Havalimanı'ndan yola çıktı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda Türkiye'deki orman yangınlarının şiddetlenmesinin önlenmesi ve söndürülmesine yardım amacıyla BE-200CS amfibi uçağı 10 kişilik ekiple Muğla'nın Dalaman Havalimanı'na gitmek üzere hareket etti.

Cumhurbaşkanı Aliyev'in talimatıyla uçağın Türkiye'ye gönderildiğini belirten Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı Hava Birliği Komutanı Tümgeneral Eşref Gasimov, "Olağanüstü Haller Bakanlığına ait BE-200CS amfibi uçak 10 kişilik heyetiyle birlikte Muğla'nın Dalaman Havalimanı'na gitmek üzere hareket ediyor. Bu uçaktan Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı bir adet bulunuyor. Uçağımız geçen yıl Türkiye'de meydana gelen orman yangılarında çalışmalara katılmıştı. Uçak suda durmadan 18-20 saniye içinde 12 ton su alarak yangın bölgesine taşıyor" dedi. - BAKÜ

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Kaynak: İHA

Dalaman Havalimanı, Azerbaycan, Türkiye, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Azerbaycan orman yangınları için Türkiye'ye amfibi uçağı gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycan orman yangınları için Türkiye'ye amfibi uçağı gönderdi - Son Dakika
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