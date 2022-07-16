Bafra'da 15 Temmuz anma programı düzenlendi

SAMSUN - Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 6. yılında, Samsun'un Bafra ilçesinde vatandaşlar tek yürek, tek bilek oldu.

15 Temmuz Şehitler Camisi'nde okunan mevlidin ardından, Hükümet Konağı önünden başlayıp 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona eren "Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü" mehter takımı eşliğinde gerçekleşti. Protokol ve vatandaşlar 15 Temmuz fotoğraf sergisini gezdi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayan programda ise şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterileri yer aldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "15 Temmuz Demokrasi Günü'nü destekleyen tüm vatandaşlarımızın direnişi, milli iradenin, hukuk devletinin hak ve özgürlüklerin zaferidir. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayip Erdoğan'ın milleti darbeye karşı şehir meydanlarına, hava alanlarına çağırmasıyla, büyük Türk milleti, ordusuyla, polisiyle, yaşlısıyla, genciyle bir ve beraber olarak FETÖ terör örgütünün 50 yıllık ihanet ve işgal girişimini, Allah'ın inayetiyle 24 saatte yerle bir etmiştir. 15 Temmuz göstermiştir ki hiçbir terör örgütü birliğimizi, beraberliğimiz kardeşliğimizi bozamayacaktır" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, "15 Temmuz 2016'da milletimizin hainlere gösterdiği kahramanlık destanıdır. 15 Temmuz gecesi 251 şehit verdik. 2 bin 196 kardeşimiz gazi oldu. Türkiye millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde bağımsızlığına sahip çıktı" diye konuştu.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ise "Hain FETO'cülerin toplumun milli ve manevi değerlerini sülük gibi emen meczupların seçilmiş hükümetine karşı yapmaya kalkışları darbe kalkışmasının 6. yılında demokrasiye ve milli birliğe sahip çıkmak için bir arada bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni emperyalist devletlere teslim etmek amacıyla yapılan bu kalkışma, basiretli askerlerimiz, kolluk kuvvetlerimiz ve sağ duyulu vatandaşlarımız sayesinde başarısızlıkla sonuçlanmıştır" ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen 15 Temmuz temalı şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece alan öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitaben gerçekleştirdiği konuşma, katılımcılar tarafından dikkatle dinlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü programı, ilahiler, okunan şiirler, dualar ve saat 00.13'te tüm camilerden okunan sala ile devam etti.