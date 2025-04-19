Bafra'da 3 şehit için 110 yıl sonra anma programı - Son Dakika
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Bafra'da 3 şehit için 110 yıl sonra anma programı

Bafra'da 3 şehit için 110 yıl sonra anma programı Samsun'un Bafra ilçesine bağlı İnezü Koşuca Mahallesi'nde, 1. Dünya Savaşı'nda şehit düşen 3 asker için 110 yıl sonra anma programı düzenlendi.

19.04.2025 17:54  Güncelleme: 17:55
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Bafra'da 3 şehit için 110 yıl sonra anma programı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesine bağlı İnezü Koşuca Mahallesi'nde, 1. Dünya Savaşı'nda şehit düşen 3 asker için 110 yıl sonra anma programı düzenlendi.

Şehit torunu İrfan Er tarafından İnezü Koşuca Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi önünde organize edilen etkinlikte, Hacı İbrahim Er'in oğulları olan Şehit Şaban, Şehit Mehmet Karaca ve Şehit Kurt İbrahim için dualar edildi, kabirlerine memleketlerinden getirilen topraklar konuldu.

Program, İrfan Er'in duygu yüklü konuşmasıyla başladı. Er konuşmasında, dedelerinin vatan uğruna cepheye gidiş hikayelerini ve 110 yıllık arayışın sonunda şehitlik bilgilerinin netleştiğini anlattı. Er, "Bu topraklarda yaşayan, 1890'lı yıllarda 4 evladını savaşa gönderen Hacı İbrahim'in torunlarıyız. Yalnızca biri geri döndü. 110 yıl geçti, bulunmaz dediler ama yaptığımız çalışmalar sonucu şehit olduklarını öğrendik" dedi.

Bafra İlçe Müftü Vekili Abdülkadir Kılıç da şehitlik mertebesiyle ilgili konuşma yaparak şehitler için dua etti. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise "Şehit torunu İrfan Er tarafından gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte yer almaktan gurur duyuyoruz. Aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmaya ve emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu. Bayburt ve Trabzon'daki kabirlerden alınan şehit toprakları, dualar eşliğinde Türk bayrağına sarılı şekilde, İnezü Koşuca Mahallesi Camii yanındaki anıt mezarlığa konuldu.

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Kaynak: İHA

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