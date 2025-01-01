Bafra'da Oğul, Babasını İpte Buldu - Son Dakika
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Yerel

Bafra'da Oğul, Babasını İpte Buldu

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Samsun'un Bafra ilçesinde, oğlu tarafından asılı bulunan Atilla Balta hastanede yaşamını yitirdi.

01.01.2025 09:58
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Oğlu tarafından ipte asılı bulundu

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde oğlu tarafından ipte asılı bulunan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Fatih Mahallesi Sebze Halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasına telefonla ulaşamayan Yaşar Balta, 23.30 sıralarında sebze halindeki işyerine gitti. Yaşar Balta, kabzımallık yapan babası Atilla Balta'yı işyerinin merdivenlerinde asılı halde buldu. Amcası ve 112 ihbar hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ipten alınan Atilla Balta, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Samsun, Sağlık, Yerel, Bafra, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bafra'da Oğul, Babasını İpte Buldu - Son Dakika

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