Bafra'da Oğul, Babasını İpte Buldu

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Oğlu tarafından ipte asılı bulundu

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde oğlu tarafından ipte asılı bulunan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Fatih Mahallesi Sebze Halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasına telefonla ulaşamayan Yaşar Balta, 23.30 sıralarında sebze halindeki işyerine gitti. Yaşar Balta, kabzımallık yapan babası Atilla Balta'yı işyerinin merdivenlerinde asılı halde buldu. Amcası ve 112 ihbar hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ipten alınan Atilla Balta, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.