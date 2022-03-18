Bafra'da şehitler dualarla anıldı - Son Dakika
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Bafra'da şehitler dualarla anıldı

18.03.2022 10:42
Bafra'da şehitler dualarla anıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Bafra Asri Mezarlık'ta Garnizon Şehitliği'nde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Personel Üstçavuş Ender Tiryaki tarafından günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmasının ardından, Garnizon Şehitliği Büstü'ne çelenk sunumu yapıldı. Kaymakam Cevdet Ertürkmen, şehitlik defterini imzalayarak, "Her biriniz vatan, millet ve istiklal uğruna canlarınızı verdiniz. Bizlere bıraktığınız sorumluluğun farkındayız. Bu toprakların bize yurt olmasını sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden tüm Türk büyüklerini, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" diye yazdı.

İlçe Müftülüğü imam hatipleri tarafından okunan kuranı kerimin ardından İlçe Müftüsü Necmettin Kayar tarafından dua yapıldı. Protokol üyeleri ve şehit aileleri, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Şehitlikteki törene Belediye Başkan Hamit Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur daire amirleri ve şehit yakınları katıldı. - SAMSUN

Bafra'da şehitler dualarla anıldı
Bafra'da şehitler dualarla anıldı
Bafra'da şehitler dualarla anıldı
Bafra'da şehitler dualarla anıldı
Bafra'da şehitler dualarla anıldı
Bafra'da şehitler dualarla anıldı

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Hisarcık, 18 mart, Samsun, Bafra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bafra'da şehitler dualarla anıldı - Son Dakika


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