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Bafra'da şiir dinletisi ve yarışması

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, duygulu anlar yaşayarak Bafralılara veda etti

SAMSUN - Samsun Bafra Kaymakamlığınca düzenlenen öğrenciler arası şiir dinletisi ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Gecede konuşan Kaymakam Cevdet Ertürkmen, duygulu anlar yaşayarak Bafralılara veda etti.

Sedde Park alanında yapılan liseler arası şiir dinletisine katılan 17 öğrenci tarafından seslendirilen aşk ve kahramanlık şiirleri izleyicilerden büyük ilgi gördü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu yaptığı açılış konuşmasında, "Burada 17 yürekli gencimiz yarışıyor. 17 okulumuzdan 17 öğrencimiz. Bir şiir dinletisi ama içinde heyecan olması için yarışma formatında gerçekleştiriyoruz. Ben hem öğrencilerimize ve onlara rehberlik eden öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Katipoğlu'nun konuşmasının ardından öğrenciler dereceye girebilmek için büyük çaba sarf etti. Öğrencilerin şiirleri seslendirmesinin ardından jüri tarafından dereceye giren öğrenciler belirlendi. Atatürk Anadolu Lisesinden Oğuzhan Çakır, "Beni Yakışına" adlı şiirle birinci oldu. İkinciliği "Necid Çöllerinde" adlı şiir ile Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Elif Aydın elde etti. Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi öğrencisi Emre Öztürk de "Şaşırdım Kaldım İşte" şiiri ile üçüncü oldu.

Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Önemli olan buraya gelip bu yarışmaya katılmak, bu özgüveni göstermek. Bu hepsinden daha kıymetli ve değerli. Birinci olmak, ikinci olmak, üçüncü olmak kıymetli. Dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaymakam veda etti

Öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından veda konuşması yapan Kaymakam Cevdet Ertürkmen, "Şiir benim için çok önemli. Duygularımı, düşüncelerimi şiirlerde bulabiliyorum. Biz öyle bir nesilden geldik. Hissettiğim duyguların yeni nesle de aktarılması noktasında 3 yıl önce böyle bir fikir oluştu. Bundan sonra da devam eder diye düşünüyorum. Bence edebi sanatların şiir şahıdır. En tepe noktasıdır. Az ve özlü sözlerle kendimizi ifade edebilmek, duygularımızı, sevgimizi, hıncımızı, nefretimizi gösterebilmektir. Gerçekten harika bir duygu. Ozan geleneğinden gelen bir kültüre sahibiz. Ama şiir söyleyen, bunları türkülerle dile getirenlere de aşık deriz. Şiirin temelinde bence aşk vardır. Şiir aşkın ifadesidir. Bu nedenle gerçekten bulunmaz bir değer diye düşünüyorum. Bu milletinde aşka dair söylediği o kadar güzel sözler var ki, bunu şiirlerde ve türkülerde bulabiliyoruz. Ben 5 yıldır Bafra'da görev yapıyorum. Artık son günlerim, kararname yakın. Ben öncelikle sizlere veda etmek istiyorum. Her şey için teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık" ifadelerini kullandı.

Program, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.