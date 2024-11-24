Bafra\'da Tek Katlı Ev Yangında Küle Döndü

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Bafra'da tek katlı ev alevlere teslim oldu

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde tek katlı bir ev, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Yangın, Tabakhane Mahallesi Emirefendi Caddesi'nde gece saat 03.20'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'da kızının yanında kalan Nazan Ulusal'a ait evden alevlerin yükseldiğini gören bir vatandaş durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere teslim olan eve müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü. Kimsenin olmadığı evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler çalışma başlattı.

Ev sahibi Nazan Ulusal'ın damadı Veysel Dağ, "Eski bir ev. Kimse kalmıyor. Kablolar eski, ondan şase yapmış olabilir" dedi.