Bağımlılık Farkındalık Haftası Anadolu Üniversitesi\'nde 21-22 Ekim\'de düzenlenecek

Anadolu Üniversitesi Bağımlılık Önleme Çalışmaları Birimi tarafından düzenlenen Bağımlılık Farkındalık Haftası, 21-22 Ekim 2026 tarihlerinde öğrencileri spor, sanat, atölye çalışmaları ve bilgilendirici etkinliklerle bir araya getirecek. İki gün boyunca gerçekleştirilecek programda bağımlılık konusunda farkındalığın artırılmasına, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesine ve öğrencilerin sosyal etkinliklere katılımına yönelik çeşitli faaliyetler düzenlenecek.

21 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da Eczacılık Fakültesi kapısından başlayarak Anadolu Parkta sona erecek festival turuyla başlayacak etkinlikler gün boyunca farklı alanlarda devam edecek. Yunus Emre Spor Salonu'nda düzenlenecek satranç, masa tenisi, dart ve floor curling müsabakalarıyla öğrenciler sportif etkinliklerde bir araya gelecek. Gün sonunda turnuvaların finalleri ve ödül takdimi gerçekleştirilecek. Anadolu Parktaki stant alanında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESMEK iş birliğiyle ebru, ahşap anahtarlık boyama, taş boyama, mandala ve bileklik yapımı atölyeleri düzenlenecek. Karaoke etkinliği, matrak, mini golf ve bilek güreşinin yanı sıra emniyet kemeri ve takla simülasyonu ile sanal gerçeklik gözlüğü kullanılarak gerçekleştirilecek alkollü araç sürüşü farkındalık simülasyonu da öğrencilerle buluşacak. Festival alanında ayrıca çorba ve nohutlu pilav ikramı yapılacak, Suenos Flamenko Müzik Grubu konser sunacak. Yeşilay Gençlik Komisyonu tarafından gerçekleştirilecek bez çanta boyama ve vision board atölyeleri de programda yer alacak. Saat 14.00'te İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Salonunda Doç. Dr. Tuğba Görgülü'nün katılımıyla "Kontrol Kimde? Bağımlılıklar, Riskler ve Seçimler" başlıklı seminer düzenlenecek. Eskişehir Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı mutfağında ise Öğr. Gör. Dr. Mutlu Doğan yürütücülüğünde "BOWL CHALLENGE: Sağlıklı Seçimini Tasarla" atölyesi gerçekleştirilecek.

İkinci gün spor ve sağlıklı yaşam etkinlikleriyle devam edecek

22 Ekim Perşembe günü program, Yunus Emre Spor Salonu'nda düzenlenecek 3x3 basketbol turnuvasıyla devam edecek. Anadolu Parktaki stant alanında el sanatları atölyeleri, karaoke, spor etkinlikleri ve trafik farkındalığı simülasyonları ikinci gün de katılımcılarla buluşacak. Turizm Fakültesi Uygulama Mutfağında Doç. Dr. Merve Özgür Göde ve Araş. Gör. Halide Geranaz tarafından "Lattenin Moleküler Yolculuğu" başlıklı atölye gerçekleştirilecek. 20 kişiyle sınırlı atölyeye katılmak isteyen öğrencilerin 21 Ekim Çarşamba günü başvuru standında isimlerini yazdırmaları gerekiyor. Günün bilgilendirici etkinlikleri kapsamında saat 12.30'da Yeşilay Eskişehir tarafından Kahoot bilgi yarışması düzenlenecek. Saat 14.00'te Öğrenci Merkezi Nasreddin Hoca Salonu'nda Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünden Mehmet Ali Avcı'nın konuşmacı olarak katılacağı "Narko Gençlik" etkinliği gerçekleştirilecek. Program kapsamında öğrencilere çorba, köfte ekmek ve aşure ikramında da bulunulacak. Bağımlılık Farkındalık Haftası, 22 Ekim Perşembe günü saat 17.00'de Anadolu Park'ta gerçekleştirilecek çekiliş ve ödül töreniyle sona erecek. Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin davetli olduğu etkinlikler, iki gün boyunca farklı ilgi alanlarına hitap eden programlarla öğrencilerin bir araya gelmesine ve bağımlılık konusunda farkındalık kazanmasına katkı sunmayı amaçlıyor.