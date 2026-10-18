Bağımlılık Farkındalık Haftası Anadolu Üniversitesi'nde 21-22 Ekim'de düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Bağımlılık Farkındalık Haftası Anadolu Üniversitesi'nde 21-22 Ekim'de düzenlenecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bağımlılık Farkındalık Haftası Anadolu Üniversitesi\'nde 21-22 Ekim\'de düzenlenecek
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Üniversitesi Bağımlılık Önleme Çalışmaları Birimi'nin düzenlediği Bağımlılık Farkındalık Haftası 21-22 Ekim 2026'da öğrencileri spor, sanat ve atölyelerle buluşturacak. Program bağımlılık farkındalığını artırmayı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemeyi amaçlıyor.

Anadolu Üniversitesi Bağımlılık Önleme Çalışmaları Birimi tarafından düzenlenen Bağımlılık Farkındalık Haftası, 21-22 Ekim 2026 tarihlerinde öğrencileri spor, sanat, atölye çalışmaları ve bilgilendirici etkinliklerle bir araya getirecek. İki gün boyunca gerçekleştirilecek programda bağımlılık konusunda farkındalığın artırılmasına, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesine ve öğrencilerin sosyal etkinliklere katılımına yönelik çeşitli faaliyetler düzenlenecek.

21 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da Eczacılık Fakültesi kapısından başlayarak Anadolu Parkta sona erecek festival turuyla başlayacak etkinlikler gün boyunca farklı alanlarda devam edecek. Yunus Emre Spor Salonu'nda düzenlenecek satranç, masa tenisi, dart ve floor curling müsabakalarıyla öğrenciler sportif etkinliklerde bir araya gelecek. Gün sonunda turnuvaların finalleri ve ödül takdimi gerçekleştirilecek. Anadolu Parktaki stant alanında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESMEK iş birliğiyle ebru, ahşap anahtarlık boyama, taş boyama, mandala ve bileklik yapımı atölyeleri düzenlenecek. Karaoke etkinliği, matrak, mini golf ve bilek güreşinin yanı sıra emniyet kemeri ve takla simülasyonu ile sanal gerçeklik gözlüğü kullanılarak gerçekleştirilecek alkollü araç sürüşü farkındalık simülasyonu da öğrencilerle buluşacak. Festival alanında ayrıca çorba ve nohutlu pilav ikramı yapılacak, Suenos Flamenko Müzik Grubu konser sunacak. Yeşilay Gençlik Komisyonu tarafından gerçekleştirilecek bez çanta boyama ve vision board atölyeleri de programda yer alacak. Saat 14.00'te İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Salonunda Doç. Dr. Tuğba Görgülü'nün katılımıyla "Kontrol Kimde? Bağımlılıklar, Riskler ve Seçimler" başlıklı seminer düzenlenecek. Eskişehir Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı mutfağında ise Öğr. Gör. Dr. Mutlu Doğan yürütücülüğünde "BOWL CHALLENGE: Sağlıklı Seçimini Tasarla" atölyesi gerçekleştirilecek.

İkinci gün spor ve sağlıklı yaşam etkinlikleriyle devam edecek

22 Ekim Perşembe günü program, Yunus Emre Spor Salonu'nda düzenlenecek 3x3 basketbol turnuvasıyla devam edecek. Anadolu Parktaki stant alanında el sanatları atölyeleri, karaoke, spor etkinlikleri ve trafik farkındalığı simülasyonları ikinci gün de katılımcılarla buluşacak. Turizm Fakültesi Uygulama Mutfağında Doç. Dr. Merve Özgür Göde ve Araş. Gör. Halide Geranaz tarafından "Lattenin Moleküler Yolculuğu" başlıklı atölye gerçekleştirilecek. 20 kişiyle sınırlı atölyeye katılmak isteyen öğrencilerin 21 Ekim Çarşamba günü başvuru standında isimlerini yazdırmaları gerekiyor. Günün bilgilendirici etkinlikleri kapsamında saat 12.30'da Yeşilay Eskişehir tarafından Kahoot bilgi yarışması düzenlenecek. Saat 14.00'te Öğrenci Merkezi Nasreddin Hoca Salonu'nda Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünden Mehmet Ali Avcı'nın konuşmacı olarak katılacağı "Narko Gençlik" etkinliği gerçekleştirilecek. Program kapsamında öğrencilere çorba, köfte ekmek ve aşure ikramında da bulunulacak. Bağımlılık Farkındalık Haftası, 22 Ekim Perşembe günü saat 17.00'de Anadolu Park'ta gerçekleştirilecek çekiliş ve ödül töreniyle sona erecek. Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin davetli olduğu etkinlikler, iki gün boyunca farklı ilgi alanlarına hitap eden programlarla öğrencilerin bir araya gelmesine ve bağımlılık konusunda farkındalık kazanmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

Kaynak: İHA
Anadolu ÜniversitesiSağlıkEğitimYerelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’in kan donduran infaz yöntemi Ölüm emri telefonla geliyor İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Herkes nefesini tutup izledi Sonu korkunç bitti Herkes nefesini tutup izledi! Sonu korkunç bitti
Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı
Sel felaketinde yürek yakan anlar Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş Sel felaketinde yürek yakan anlar! Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam Cezaları infaz edildi Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi
13:06
Emekli maaşlarında yeni hesap Ocak zammı için 3 senaryo
Emekli maaşlarında yeni hesap! Ocak zammı için 3 senaryo
12:28
Müjdeli haber Diyarbakır’da kaya petrolü için tarihi sondaj başlıyor
Müjdeli haber! Diyarbakır'da kaya petrolü için tarihi sondaj başlıyor
12:06
Sel felaketinin 5’inci gününde acı bekleyiş İstanbul Valisi Gül, Ayazağa’daki son durumu açıkladı
Sel felaketinin 5'inci gününde acı bekleyiş! İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladı
11:43
Korkulan oluyor Fransa’da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
11:28
İstanbul’da indirim çılgınlığı 60 bin kişi AVM’ye akın etti
İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti
11:17
İlyas Yalçıntaş hakkında “uyuşturucu“ iddianamesi 10 yıldan fazla hapsi istendi
İlyas Yalçıntaş hakkında "uyuşturucu" iddianamesi! 10 yıldan fazla hapsi istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 13:26:51. #.0.2#
SON DAKİKA: Bağımlılık Farkındalık Haftası Anadolu Üniversitesi'nde 21-22 Ekim'de düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei