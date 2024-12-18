Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı - Son Dakika
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Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Çorum'da Vali Çalgan, bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimlerine görev düştüğünü vurguladı.

18.12.2024 09:40
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Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Amacımız, topyekün yapılacak etkin bir mücadele ile gençlerimizi, geleceğimizi tehdit eden bu tehlikeyi bertaraf etmektir" dedi.

Çorum'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında, kurul üyelerinin katılımı ile Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, bağımlılıkla mücadele konusunda kurumlarımız tarafından yürütülen proje, etkinlik ve faaliyetler hakkında bilgilendirme sunumları yapıldı. Toplantıda gelişen dünya ve teknolojiyle birlikte bağımlılık türlerinin arttığı bir dönemin yaşandığına dikkat çeken Vali Çalgan, bağımlılığın sosyal, psikolojik ve fizyolojik olarak bireylerin sağlığını bozarak dünyanın tamamını tehdit eden bir halk sağlığı sorunu olmasının yanı sıra ülkelere mali açıdan da büyük zarar veren bir toplumsal problem olduğunu vurguladı.

Bağımlılıkların ancak koruyucu ve önleyici tedbirler ile bilinçlendirme çalışmaları yapılması halinde engellenebileceğini belirten Çalgan, bu alanda kamuoyunda farkındalık oluşturmak, hedef kitlede arzu edilen tutum ve davranış değişikliğini sağlamak için yapılacak çalışmaların yöntem ve stratejilerinin önemine vurgu yaptı.

Bağımlılıkla mücadele noktasında kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile vatandaş iş birliğinde eş güdümlü çalışmaların aralıksız devam ettiğini dile getiren Vali Ali Çalgan, "Bağımlılık yalnızca bazı gruplara özgü bir problem olmayıp tüm toplumu ilgilendirmektedir. Bu sebeple bağımlılık ile mücadelenin toplumun her kesimi tarafından topyekün bir seferberlik anlayışıyla ve süreklilik arz eden bir yapıda yapılması gerekmektedir. Bu konuda hepimize büyük görevler düşmektedir. Bağımlılıkla mücadele konusunda gençlerimizi bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve eğitimle geleceğe en iyi şekilde hazırlamak zorundayız. Amacımız topyekün yapılacak etkin bir mücadele ile gençlerimizi, geleceğimizi tehdit eden bu tehlikeyi bertaraf etmektir" dedi.

Toplantıda, bağımlılıkla daha etkin bir mücadele yürütülmesi için alınması gereken tedbirler, yapılması gereken çalışmalar konusunda kurul üyelerinin görüş, önerileri alınarak istişarelerde bulunuldu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Ali Çalgan, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı - Son Dakika

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