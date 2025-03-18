Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin başkanlığında yapıldı. Bağımlılıkla etkin mücadele edilmesi konusunda yürütülecek çalışmaların değerlendirildiği toplantıya, ilgili kurumların birim amirleri katıldı.

Yeşilay faaliyetlerinin artırılması, meslek yüksekokulu risk analiz raporunun oluşturulması ve 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü faaliyet planlamasının yapılması gibi hususlar, toplantının önemli konuları arasında yer aldı. Toplantıda, uyuşturucu ve diğer bağımlılıklarla mücadelede ilgili kamu kuruluşlarının, STK'ların ve üniversitenin koordinasyon içerisinde, iş birliği halinde olması gerektiğine vurgu yapıldı. Bağımlılıkla mücadelede yapılacak koruyucu ve önleyici faaliyetler, farkındalık eğitimleri konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan toplantı, görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi. - BAYBURT