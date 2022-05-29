Bağlar Belediyesinin halk buluşmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bağlar Belediyesinin halk buluşmaları devam ediyor

29.05.2022 10:55
Bağlar Belediyesinin halk buluşmaları devam ediyor

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, düzenli olarak gerçekleştirdikleri mahalle ve aile ziyaretleriyle vatandaşlarla aralarında büyük bir kaynaşma oluştuğunu söyledi.

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, düzenli olarak gerçekleştirdikleri mahalle ve aile ziyaretleriyle vatandaşlarla aralarında büyük bir kaynaşma oluştuğunu söyledi. Beyoğlu, "Sofrasına oturduğunuz, evinin önünde bağdaş kurup samimi şekilde dinlediğiniz insanlarla aranızda sağlam bir bağ oluşmaması mümkün değil. Üç yılda bu anlamda güzel bir başarı elde ettik" dedi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte ilçede vatandaş buluşmalarını sürdürüyor. İlçenin farklı mahallelerinde esnaf ve aile ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Beyoğlu, üç yılda yüz binlerce vatandaşla defalarca bir araya gelme imkanı bulduklarını söyledi. Mahalle ve ev buluşmalarının vatandaşlara güven verdiğini belirten Beyoğlu, samimi duygularla yapılan ziyaretlerin sorunların çözümüne de ciddi katkılar sağladığını kaydetti. Beyoğlu, "Günde en az bir mahalleye gidiyoruz. Vatandaşlarımızın samimiyeti motivasyonumuzu ziyadesiyle artırıyor" diye konuştu.

"Hemşehrilerimizi ailemiz olarak görüyoruz"

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, tüm vatandaşları aileleri olarak gördüklerini söyledi. Beyoğlu, "Yapabileceklerimizi zaten yapıyoruz. Yapamayacaklarımızı ise samimi duygularla anlatınca halkımız ikna oluyor. Halkımızın temel ihtiyacı ve bizim de asli görevimiz olan hizmetleri zaten yerine getiriyoruz. Bunları gönül belediyeciliği ile pekiştirmedikten sonra anlamı kalmaz. Geldiğimiz ilk günden beri gönüllere dokunmaya büyük önem veriyoruz. Bağlar'ı evimiz, hemşehrilerimizi de ailemiz olarak görüyoruz. Tevazu gösterdiğiniz zaman muhabbetle karşılaşırsınız. Son güne kadar bu anlayışla hareket edip gönüllere dokunmaya devam edeceğiz. Makamlar gelip geçer, insana kalan hoş bir seda ve güzel duygularla hatırlanmaktır" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
ŞENTOP, 'FÜREYA KURAL KOLEKSİYON SERGİSİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI ŞENTOP, 'FÜREYA KURAL KOLEKSİYON SERGİSİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI
Kaynak: İHA

Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bağlar Belediyesinin halk buluşmaları devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 11:06:56. #1.13#
SON DAKİKA: Bağlar Belediyesinin halk buluşmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement