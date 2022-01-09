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Bahçe ve süs hayvanları ulusal yarışmada görücüye çıktı - Son Dakika

Bahçe ve süs hayvanları ulusal yarışmada görücüye çıktı

09.01.2022 00:57
Bahçe ve süs hayvanları ulusal yarışmada görücüye çıktı

Afyonkarahisar'da bin 600'ün üzerinde farklı ırktan süs tavuğu, güvercin, kaz, ördek ve tavşan, 5. Ulusal Kümes Hayvanları Yarışması'nda görücüye çıktı.

Afyonkarahisar'da bin 600'ün üzerinde farklı ırktan süs tavuğu, güvercin, kaz, ördek ve tavşan, 5. Ulusal Kümes Hayvanları Yarışması'nda görücüye çıktı. Yurt dışından gelen 16 kişilik hakem heyeti tarafından süs hayvanlarına puan verildi.

81 kentten bin 600'ün üzerinde farklı ırktan süs tavuğu, güvercin, kaz, ördek ve tavşanın görücüye çıktığı 5. Ulusal Kümes Hayvanları Yarışması, Afyonkarahisar'da başladı. Yarışmada birbirinden sevimli hayvanlar ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Afyonkarahisar'da bir termal otelde düzenlenen yarışmada yurtdışından gelen 16 kişilik hakem heyeti, hayvanların göz rengi, duruşu, tüylerinin parlaklığı, ırk özellikleri gibi kriterlerle değerlendirme yaptı.

Yalova'dan ördek ve kazlarla yarışmaya katılan Hamza Çalışkan, "12 yıldır hobi kazları ve ördekleri bakıyorum. Uzun yıllar bakmama rağmen hiçbir ulusal yarışmaya katılmamıştım. Bu yıl ilk defa katılmak nasip oldu, 3 hayvanla katıldık 20 kaz 10 ördek. 30 hayvanın hiçbiri de diskalifiye olmadı. Tüm hayvanlarımız iyi puanlar aldı. Ayrıca salonda bin 600 hayvan içerisinde şampiyon erkek kazımız çıktı, 97 tam puanla salon şampiyonu seçildi. Ayrıca dişilerde Türkiye şampiyonu dişi oldu. 4 kaz koleksiyon seçildi, koleksiyon ödülü aldı" dedi.

"Bahçem olmadığı için evimde bakıyorum"

Antalya'dan gelen 19 yaşındaki Hakem Asistanı Furkan Bakır, "Buraya hakem asistanı görevini üstlenmek için geldim ve aynı zamanda da 2 tane hayvan getirdim. İkisi de 93 yani çok iyi alarak beni gururlandırdı, onurlandırdı. Bahçem olmadığı için evimde bakıyorum" dedi.

"1 yıl boyunca bu yarışmaya hazırlanıyorlar"

Antalya Süs Tavukları Derneği Başkanı Murat Öztürk yarışmacıların 1 yıl boyunca bu yarışmaya hazırlandıklarını belirterek şunları söyledi:

"Yılda bir defa düzenlemiş olduğumuz bahçe ve süs hayvanlarını kapsayan bir yarışma. Bu yarışmada hayvanlar ırk standartlarına göre yurt dışından gelen hakemler tarafından değerlendiriliyor. İbiği, göz rengi, ayak rengi, paçaları, kanatları, duşu gibi bir takım kriterlerle değerlendiriliyor. Bu kriterlerle taşıdığı vasıflara karşılık bir puan alıyor. Bu puanla da hayvanlar şampiyon oluyorlar, onur ödülü alıyorlar, yetiştiriciler 1 yıl boyunca çıkarttıkları civcivleri bu güne hazırlıyorlar. Aslında bütün hevesimiz, bütün heyecanımız bugün burada olmak, bu güzel yarışmaya katılmış olmak."

Yarışmanın yarın da halka açık olarak devam edeceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

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Hamza Çalışkan, Karahisar, Yalova, Bahçe, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bahçe ve süs hayvanları ulusal yarışmada görücüye çıktı - Son Dakika


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