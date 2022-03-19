Bahçelievler'de Anadolu'nun Kilidi Çanakkale' söyleşisi... Söyleşiye Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bahçelievler'de Anadolu'nun Kilidi Çanakkale' söyleşisi... Söyleşiye Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk oldu

19.03.2022 09:19

Bahçelievler'de Anadolu'nun Kilidi Çanakkale' söyleşisi... Söyleşiye Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk olduİSTANBUL Bahçelievler'de, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 'Anadolu'nun Kilidi Çanakkale' söyleşisi düzenlendi.

Bahçelievler'de Anadolu'nun Kilidi Çanakkale' söyleşisi... Söyleşiye Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk oldu

İSTANBUL Bahçelievler'de, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 'Anadolu'nun Kilidi Çanakkale' söyleşisi düzenlendi. Moderatörlüğünü Pelin Çift'in yaptığı programa, Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk oldu.

Bahçelievler Belediyesi Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 'Anadolu'nun Kilidi Çanakkale' söyleşisi düzenledi. Kurtuluş'a sergisinin açılışıyla başlayan etkinliğe Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Moderatörlüğünü Pelin Çift'in yaptığı programa, Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk oldu.

"Bugün Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü"

Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşi programında konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bahçelievler Belediyesi olarak her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanındayız. Bugün Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü. O dönemde düşmana dur demek hiç kolay değildi. Bir saniye sonra öleceğini bile bile hiç korkmadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve diğer komutanlarının emriyle saldırıya geçiyorlardı. Savaş zamanında bile düşmanlara hep iyi davranıyorlardı. Askerimiz kendi yarasına toprak basarken, düşmana mendilini veriyordu. Biz böyle bir milletin torunlarıyız. Ne kadar kendimizle övünsek azdır. Tek vücut olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Çanakkale Savaşı, çok kanlı ve fedakar bir savaştır"

Söyleşide konuşan Prof. Dr. Ortaylı, "Çanakkale vatan müdafaasının çok dar bir hatta somutlaşmış bir biçimidir. Büyük bir cihan harbine girişin en önemli savunmasıdır. Çanakkale Savaşı, çok kanlı ve fedakar bir savaştır. Çanakkale Savaşı'nın bizim için en önemli yanı ise yeni Türkiye'nin bir başlangıcı olmasıdır. Bu zaferin arkasında yatan olaylar var. İnsan gücünü kaybettik. Mektepler boş kaldı. Anadolu ağır zayiat verdi. Bu gibi olaylar tarihin dönüm noktalarıdır. 18 Mart bizim için çok önemli bir tarihtir" dedi.

Bahçelievler'de Anadolu'nun Kilidi Çanakkale' söyleşisi... Söyleşiye Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk oldu
Bahçelievler'de Anadolu'nun Kilidi Çanakkale' söyleşisi... Söyleşiye Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk oldu
Bahçelievler'de Anadolu'nun Kilidi Çanakkale' söyleşisi... Söyleşiye Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk oldu
Bahçelievler'de Anadolu'nun Kilidi Çanakkale' söyleşisi... Söyleşiye Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk oldu
Bahçelievler'de Anadolu'nun Kilidi Çanakkale' söyleşisi... Söyleşiye Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk oldu

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta 'Milli Mücadele'de Alemdar Vapuru' söyleşisi gerçekleştirildi Zonguldak'ta 'Milli Mücadele'de Alemdar Vapuru' söyleşisi gerçekleştirildi SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: 'Çanakkale zaferi milletimizin yeniden varoluş destanıdır' SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: 'Çanakkale zaferi milletimizin yeniden varoluş destanıdır'

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bahçelievler'de Anadolu'nun Kilidi Çanakkale' söyleşisi... Söyleşiye Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk oldu - Son Dakika


Son Dakika
09:06 Yollar donunca böyle oldu: Tırın çarptığı minibüs, hasta bekleyen ambulansa çarptı
09:04 Ukraynalı askerin son yolculuğu böyle oldu: Cenaze aracını gören herkes diz çöktü
08:59 Yeni araştırma: AK Parti ve MHP seçmenine göre de Türkiye'nin gidişatı 'kötüye' gidiyor
08:33 30 yıllık kinle gelen cinayet şoke etti: Ben parmak kaldırdığımda başkasını seçiyordu!
08:31 Vali Yerlikaya bugün için uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor, trafiğe çıkmayın
08:17 Zelenski'den yeni video mesajı! Rusya'ya seslendi: Buluşalım, konuşalım!
07:55 Karşınızda Harry Poter Zelenski! Avrupalı sokak sanatçılarından Ukrayna'ya duvar resimleriyle destek
07:47 İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?
11:59 Yarı Ukraynalı kardeşlerini ziyarete gitmişti, savaşa yakalandı: İşte 3 kardeşin müthiş kaçış öyküsü
07:34 Her yerde kar var! İşte 19 Mart 2022 hava durumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 09:40:51. #1.13#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de Anadolu'nun Kilidi Çanakkale' söyleşisi... Söyleşiye Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement