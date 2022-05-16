Bahçıvanlık Eğitimi, Çankaya Evleri'nde Başlıyor - Son Dakika
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Bahçıvanlık Eğitimi, Çankaya Evleri'nde Başlıyor

16.05.2022 11:22
Bahçıvanlık Eğitimi, Çankaya Evleri'nde Başlıyor

Çankaya Belediyesi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören bahçıvanlık eğitimlerini, Çankaya Evleri'nde vermeye başlayacak.

Çankaya Belediyesi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören bahçıvanlık eğitimlerini, Çankaya Evleri'nde vermeye başlayacak.

Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği bahçıvanlık eğitimleri vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine bir kez daha başlatılıyor. Bahçıvanlık eğitimleri, Esat, Türkan Saylan, 100. Yıl ve Yıldız Çankaya Evleri'nde verilecek.

Eğitimlerden yararlanmak isteyen vatandaşların, katılmak istedikleri Çankaya Evi'ne müracaat etmeleri gerekiyor.

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Çankaya Belediyesi, Türkan Saylan, Çankaya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Bahçıvanlık Eğitimi, Çankaya Evleri'nde Başlıyor - Son Dakika


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