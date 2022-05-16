Bahçıvanlık Eğitimi, Çankaya Evleri'nde Başlıyor - Son Dakika

Çankaya Belediyesi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören bahçıvanlık eğitimlerini, Çankaya Evleri'nde vermeye başlayacak.

Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği bahçıvanlık eğitimleri vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine bir kez daha başlatılıyor. Bahçıvanlık eğitimleri, Esat, Türkan Saylan, 100. Yıl ve Yıldız Çankaya Evleri'nde verilecek.

Daha önce Maltepe'de bulunan Yılmaz Güney Sahnesi'nde verilen eğitimler bu kez vatandaşların daha kolay yararlanabilmelerine olanak sağlamak amacıyla 4 farklı mahallede düzenlenecek. Esat, Türkan Saylan, 100.Yıl ve Yıldız Çankaya Evleri'nde Cumartesi ve Pazar günleri düzenlenecek eğitimler, 21 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak. 12 Haziran'a kadar sürecek eğitimlerde "Meyve Ağaçlarında Budama", "Toprak Hazırlığı", "Tasarım İlkeleri ve Bahçe Tasarım" ve "Organik Tarım" konuları hakkında bilgi verilecek.

Eğitimlerden yararlanmak isteyen vatandaşların, katılmak istedikleri Çankaya Evi'ne müracaat etmeleri gerekiyor.